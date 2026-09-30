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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 21:38

Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti! Batman filmindeki Joker’e benzetildi

Survivor denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Murat Ceylan, yıllar içinde değişen görünümüyle yeniden gündeme geldi. Ekranlarda ilk dönemlerinden bugüne kadar farklı tarzlarla izleyici karşısına çıkan Ceylan’ın eski ve yeni görüntüleri dikkat çekiyor. Yıllar önceki fotoğraflarıyla bugünkü halini karşılaştıran takipçileri, Murat Ceylan’ın geçirdiği değişime dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti! Batman filmindeki Joker’e benzetildi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 21:38

Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Televizyon ekranlarında uzun süredir yer alan Ceylan, zaman içinde tarzını ve görünümünü de değiştirdi. Özellikle eski fotoğrafları yeniden gündeme geldiğinde, gençlik yıllarındaki haliyle bugünkü görünümü arasındaki fark dikkat çekiyor. Peki, Murat Ceylan yıllar içinde nasıl değişti? Eski hali nasıldı? İşte ünlü sunucunun geçmişten bugüne uzanan görünüm değişimi ve dikkat çeken eski fotoğrafları…

MURAT CEYLAN’IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Ünlü sunucu Murat Ceylan, yeni şarkısı için tercih ettiği imaj değişikliği ve farklı tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Ceylan’ın yeni görünümü, yıllar önceki haliyle karşılaştırılırken birçok kullanıcı değişimi şaşkınlıkla karşıladı. 

Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti! Batman filmindeki Joker’e benzetildi

Murat Ceylan’ın saç ve genel stilindeki farklılık dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü sunucunun yeni halini Batman filmindeki Joker karakterine benzetti.

Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti! Batman filmindeki Joker’e benzetildi

Yapılan yorumlarda Ceylan’ın tarzının alışılmış görünümünden oldukça farklı olduğu ifade edildi. Bazı kullanıcılar ise yeni imajını görünce şaşkınlıklarını dile getirerek “Bir rahatsızlığı mı var?” şeklinde sorular yöneltti. 

Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti! Batman filmindeki Joker’e benzetildi

Murat Ceylan’ın yeni tarzı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan hali kısa zamanda sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden oldu.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, televizyon dünyasının yakından tanıdığı sunucu, İstanbul’da dünyaya geldi. Ceylan, eğitim hayatının bir bölümünü yurt dışında sürdürdü. Londra’da Central Saint Martins’de Endüstriyel Tasarım eğitimi alan Murat Ceylan, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Müziğe olan ilgisini profesyonel seviyeye taşıyan Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarı Profesörü Ergican Saydam’dan eğitim aldı.

Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti! Batman filmindeki Joker’e benzetildi

Sporla da yakından ilgilenen Murat Ceylan’ın profesyonel futbol lisansı bulunurken, binicilik sporuyla da uğraştığı biliniyor. Televizyon kariyerindeki çıkışını 2013 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla yapan Ceylan, daha sonra oyunculuk ve müzik alanlarında da çeşitli projelerde yer aldı. 2019 yılından itibaren Survivor’da sunuculuk görevini üstlenen başarılı isim, enerjik ekran performansı ve çok yönlü kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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#Murat Ceylan
#survivor ünlüler gönüllüler
#İstanbul Bilgi Üniversitesi
#Central Saint Martins
#Ergican Saydam
#Magazin
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