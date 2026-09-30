Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti! Batman filmindeki Joker’e benzetildi

Murat Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Televizyon ekranlarında uzun süredir yer alan Ceylan, zaman içinde tarzını ve görünümünü de değiştirdi. Özellikle eski fotoğrafları yeniden gündeme geldiğinde, gençlik yıllarındaki haliyle bugünkü görünümü arasındaki fark dikkat çekiyor. Peki, Murat Ceylan yıllar içinde nasıl değişti? Eski hali nasıldı? İşte ünlü sunucunun geçmişten bugüne uzanan görünüm değişimi ve dikkat çeken eski fotoğrafları…

MURAT CEYLAN’IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Ünlü sunucu Murat Ceylan, yeni şarkısı için tercih ettiği imaj değişikliği ve farklı tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Ceylan’ın yeni görünümü, yıllar önceki haliyle karşılaştırılırken birçok kullanıcı değişimi şaşkınlıkla karşıladı.

Murat Ceylan’ın saç ve genel stilindeki farklılık dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü sunucunun yeni halini Batman filmindeki Joker karakterine benzetti.

Yapılan yorumlarda Ceylan’ın tarzının alışılmış görünümünden oldukça farklı olduğu ifade edildi. Bazı kullanıcılar ise yeni imajını görünce şaşkınlıklarını dile getirerek “Bir rahatsızlığı mı var?” şeklinde sorular yöneltti.

Murat Ceylan’ın yeni tarzı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan hali kısa zamanda sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden oldu.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, televizyon dünyasının yakından tanıdığı sunucu, İstanbul’da dünyaya geldi. Ceylan, eğitim hayatının bir bölümünü yurt dışında sürdürdü. Londra’da Central Saint Martins’de Endüstriyel Tasarım eğitimi alan Murat Ceylan, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Müziğe olan ilgisini profesyonel seviyeye taşıyan Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarı Profesörü Ergican Saydam’dan eğitim aldı.

Sporla da yakından ilgilenen Murat Ceylan’ın profesyonel futbol lisansı bulunurken, binicilik sporuyla da uğraştığı biliniyor. Televizyon kariyerindeki çıkışını 2013 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla yapan Ceylan, daha sonra oyunculuk ve müzik alanlarında da çeşitli projelerde yer aldı. 2019 yılından itibaren Survivor’da sunuculuk görevini üstlenen başarılı isim, enerjik ekran performansı ve çok yönlü kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.