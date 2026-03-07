Murat Dalkılıç, burun ameliyatı sonrası bandajsız halini ilk kez paylaştı! Yeni burnuna kavuşan Dalkılıç'ın son görüntüsü şaşırttı!

Doğuştan gelen bir rahatsızlığı olması sebebiyle defalarca kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde tam 13. burun ameliyatını olarak adeta rekor kırdı! Sevilen parçalarının yanı sıra magazin gündemine artık geçirdiği burun operasyonlarıyla gelen Murat Dalkılıç, her ameliyat öncesinde hayranlarını korkutuyor. Burnundaki sıkıntısı bir türlü çözülemeyen ve çareyi 13. kez burun ameliyatı olmakta bulan Murat Dalkılıç, geçirdiği operasyon sonrasında son durumunu sevenleriyle paylaşmıştı. Burun bandajları daha yeni yeni çıkan Murat Dalkılıç, yeni burnunu takipçileriyle paylaştı.

13. KEZ BURUN AMELİYATI OLAN MURAT DALKILIÇ YENİ BURNUNA KAVUŞTU!

Estetik amaçlı olmayıp sağlık sorunları yüzünden defalarca kez bıçak altına yapmak zorunda kalan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı sayısında 13'ü bularak rekora ulaştı.

13. kez aynı uzuv üzerine operasyon gören Murat Dalkılıç, burun bandajlarının çıktığı gün sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

BURUN AMELİYATI OLAN MURAT DALKILIÇ'TAN YENİ BURUN İMAJI! DALKILIÇ, BANDAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

Magazin gündeminde ismi Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya ile anılan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından özel hayatını paylaşmaya devam ediyor.

Aktif kullandığı yüksek takipçili Instagram hesabından yeni burunlu görünümünü takipçileriyle paylaşan Murat Dalkılıç, gönderinin altına esprili bir not düştü.

İŞTE MURAT DALKILIÇ'IN SON HALİ: "ÖNEMLİ OLAN HAYATTA KALMASI"

Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç, geçirdiği ameliyat sonrasında burnundaki bandajları çıkardığı halini paylaştı.

Burnunun son halini takipçilerine yayınlayan Dalkılıç, yeni karesinin altına "Bandajlar çıktı. Anlamayanlar için İspanyolca yazmış şair, "Los campeones no cuentan, se mantiene vivo! (Şampiyonlar sayılmaz, önemli olan hayatta kalması)" ifadelerinde bulundu.

Dalkılıç, daha önce burun ameliyatıyla ilgili sorulara, “Süreç devam ediyor. Bu problem çocukluğumdan beri var. Ben de yanlış ameliyat sonucu biraz ters bir sürece girdim. Bayağı da bir zorlandım. Hâlâ devam ediyor. Herhalde önümüzdeki yıla kadar da süreç devam edecek gibi” yanıtında bulunmuştu.

MURAT DALKILIÇ: BU MESELENİN EBEDİYEN HAKKINDAN GELECEĞİZ!

"Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz."