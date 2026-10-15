Murat Dalkılıç'ın 13. burun ameliyatı sonrası son hali ortaya çıktı! Murat Dalkılıç'ın burun süreci gündemde

Müzik dünyasından adından söz ettiren Murat Dalkılıç, burun rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. En son 13. kez ameliyat olan Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti.

MURAT DALKILIÇ'IN 13. BURUN AMELİYATI

Mart ayında 13. kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda henüz rahat nefes alamadığını ve yeni operasyonlara ihtiyaç duyabileceğini duyurmuştu.

MURAT DALKILIÇ'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir burun sorunu nedeniyle birçok kez ameliyat olan Murat Dalkılıç, Mart ayında yeniden ameliyat olmuştu.

Toplamda 13 kez operasyon geçirmesinin ardından henüz rahat nefes alamadığı için yeni bir operasyon olabileceğini söylemişti. Uzun zaman sonra bir etkinlikte kamera karşısına çıktı.

MURAT DALKILIÇ KAÇ KEZ BURUN AMELİYATI OLDU?

Çocukluk yıllarından beri devam eden kontrolsüz burun kemiği büyümesi ve sağlık sorunları yaşayan sanatçı toplamda 13 kez burun ameliyatı oldu. Nefes almasında halen sorun olduğu için yeni bir operasyon gerekebileceği de öğrenildi.