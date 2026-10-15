Murat Dalkılıç'ın 13. burun ameliyatı sonrası son hali ortaya çıktı! Murat Dalkılıç'ın burun süreci gündemde

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Müzik dünyasından adından söz ettiren Murat Dalkılıç, burun rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. En son 13. kez ameliyat olan Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti.
Mart ayında 13. kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda henüz rahat nefes alamadığını ve yeni operasyonlara ihtiyaç duyabileceğini duyurmuştu.
Bir süredir burun sorunu nedeniyle birçok kez ameliyat olan Murat Dalkılıç, Mart ayında yeniden ameliyat olmuştu.
Toplamda 13 kez operasyon geçirmesinin ardından henüz rahat nefes alamadığı için yeni bir operasyon olabileceğini söylemişti. Uzun zaman sonra bir etkinlikte kamera karşısına çıktı.
Çocukluk yıllarından beri devam eden kontrolsüz burun kemiği büyümesi ve sağlık sorunları yaşayan sanatçı toplamda 13 kez burun ameliyatı oldu. Nefes almasında halen sorun olduğu için yeni bir operasyon gerekebileceği de öğrenildi.