Murat Kekilli'nin gözyaşları! Annesi Adana'da toprağa verildi
Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sıdıka Kekilli Adana'da bugün son yolculuğuna uğurlanırken, Murat Kekilli ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Bu Akşam Ölürüm, Turnam, Dere Boyu Kavaklar gibi şarkıların sahibi Murat Kekilli'nin 84 yaşındaki annesi tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Kekilli’nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MURAT KEKİLLİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bugün Kabasakal Mezarlığı’nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli’nin gözyaşı döktüğü görüldü.
Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin vefat haberini, "Annemiz Sıdıka KEKİLLİ Cenab-ı Hakk’ın rahmetine yürümüştür! Dualarını esirgemeyenlerin ve Allah Rahmet eylesin diyenlerin akıbetleri hayır olsun." notuyla duyurmuştu.