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Murat Kekilli'nin gözyaşları! Annesi Adana'da toprağa verildi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İha
23 Aralık 2024 15:26 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:26

Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sıdıka Kekilli Adana'da bugün son yolculuğuna uğurlanırken, Murat Kekilli ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu Akşam Ölürüm, Turnam, Dere Boyu Kavaklar gibi şarkıların sahibi Murat Kekilli'nin 84 yaşındaki annesi tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Kekilli’nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MURAT KEKİLLİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

Bugün Kabasakal Mezarlığı’nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli’nin gözyaşı döktüğü görüldü.

Murat Kekilli'nin gözyaşları! Annesi Adana'da toprağa verildi - 1. Resim

Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin vefat haberini, "Annemiz Sıdıka KEKİLLİ Cenab-ı Hakk’ın rahmetine yürümüştür! Dualarını esirgemeyenlerin ve Allah Rahmet eylesin diyenlerin akıbetleri hayır olsun." notuyla duyurmuştu. 

Murat Kekilli'nin gözyaşları! Annesi Adana'da toprağa verildi - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
18 Nisan 1968 doğumlu Murat Kekilli, ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Murat Kekilli, Adana'da Gençlik Sarayı'nın müdürü ile tanıştıktan sonra onun yanında vakit geçirdiği dönemde orada piyano çalan bir arkadaşını görüp hayran olur ve böylelikle müzik hayatına piyano ile başlar. 1989 yılında vatani görevi için askere gitmiş. 1996 yılında ise Yolcular grubu ile Eşek Gözlüm albümünü çıkartır.

Murat Kekilli'nin gözyaşları! Annesi Adana'da toprağa verildi - 3. Resim

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Kaynak: İha

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