Murat Kekilli'nin gözyaşları! Annesi Adana'da toprağa verildi

18 Nisan 1968 doğumlu Murat Kekilli, ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Murat Kekilli, Adana'da Gençlik Sarayı'nın müdürü ile tanıştıktan sonra onun yanında vakit geçirdiği dönemde orada piyano çalan bir arkadaşını görüp hayran olur ve böylelikle müzik hayatına piyano ile başlar. 1989 yılında vatani görevi için askere gitmiş. 1996 yılında ise Yolcular grubu ile Eşek Gözlüm albümünü çıkartır.