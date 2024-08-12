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Murat Övüç 'intihar edeceğim' deyip, ablaları ve oğluna isyan etti! Harcamalarını ifşa etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:39
Murat Övüç &#039;intihar edeceğim&#039; deyip, ablaları ve oğluna isyan etti! Harcamalarını ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç ablaları ve oğluna fazla harcama yapıp kendisinden para istedikleri için isyan etti. 'İntihar edeceğim!' diyerek sosyal medyada paylaşım yapan Murat Övüç, yaşadıklarını tek tek anlattı.

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşamıyla dikkat çeken fenomen Murat Övüç'ün açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Murat Övüç, ailesine isyan etti.

Son olarak oğlunun nişanında 2 kilo altın takan Övüç, paylaştığı video ile ablaları ve oğlundan şikayetlerini sıraladı. Sinirlerine hakim olamayan fenomen isim, "İçimde öyle büyük dertler var ki dile getiremiyorum" diyerek her şeyi tek tek anlattı. 

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MURAT ÖVÜÇ SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ 

İntihar edeceğini söyleyen Övüç, "Düşün yakamdan ya ben 56 yaşındayım, sizi mi düşüneceğim? Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim yeter!" diyerek isyan etti. 

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"OĞLUMUN HARCAMALARINA BANKALAR YETMEZ"

Ablalarının para için Silivri'deki yazlığında kavgaya tutuştuğunu anlatan fenomen isim, evi terk edip Bahçeşehir'de ev aldığını söyledi. 

Oğluna da isyan eden Övüç, "Oğlumun harcamalarına bankalar yetmez" dedi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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