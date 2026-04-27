Sunuculuğunu Sinem Yıldız'ın yaptığı programa konuk olarak katılan Murat Övüç, aile yaşantısında maddi durumlarla ilgili yaşadığı sorunları anlattı. Cezaevinden çıkar çıkmaz kendini programda konuk olarak bulan şarkıcı Övüç, oğlu ve gelini arasında yaşadığı sorunları ilk kez dillendirdi. Şuana kadar çalışarak elde ettiği birikimlerin çarçur olmaması için sermeyanin korunmasına yönelik gerekli adımları attığını ifade eden Murat Övüç, evin içerisinde yapılan yüklü miktarlardaki harcamalardan dolayı dert yakındı. Aile içerisinde krize dönen harcamalara karşılık çözümü yasal yollara başvurmakla bulan Murat Övüç, katıldığı programda yaşadığı tüm bu sıkıntıları anlattı.

HABERİN ÖZETİ Murat Övüç, oğlu ve gelininden şikayetçi! Övüç'ten oğlu ve gelinine haklı çıkış: Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz? Murat Övüç, katıldığı bir programda, oğlu ve gelininin ailesinin maddi birikimlerini israf etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek yasal yollara başvurduğunu açıkladı. Murat Övüç, cezaevinden çıktıktan sonra katıldığı programda aile yaşantısındaki maddi sorunları anlattı. Oğlu ve gelininin yüklü miktardaki harcamalarından dolayı dert yanan Övüç, birikimlerinin korunması için yasal adımlar attığını belirtti. Çalışarak elde ettiği sermayenin iş kurması için oğluna verildiğini ancak bu paranın kişisel harcamalara kullanılarak heba edildiğini ifade etti. Yaşadığı bu sıkıntılar üzerine avukatıyla görüşen Murat Övüç, servetine ihtiyati tedbir kararı koydurduğunu söyledi. Övüç, oğlu ve geliniyle görüşmediğini belirterek, kendi vefatından sonra tüm servetinin oğlunun olacağını ancak bir yıl içinde yapılan harcamalardan dolayı bu kararı aldığını dile getirdi.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN AİLE İÇİNDEKİ MADDİYAT KRİZİ ŞAŞIRTTI!

Sunucu Sinem Yıldız'ın programına dahil olan Murat Övüç, cezaevi sürecini sonlandırmasıyla birlikte ilk kez kamera karşısına geçerek aile içerisindeki harcamalarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Oğlu ve gelininin yaptığı harcamalardan dolayı rahatsızlığını ifade eden Murat Övüç, çalışarak biriktirdiği paraları iş kurması için oğluna verdiğini ancak, oğlunun bunu iş için değil de kişisel harcamaları için kullanarak heba ettiğinden dert yakındı.

Biriktirdiği sermayeyi oğlu ve gelininin mantıklı bir şekilde değerlendirmediğini ifade eden Murat Övüç, bu nedenden dolayı verdiği desteği yarıda kestiğini söyledi. Rahatsız olduğu bu konuyu avukatına taşıyan şarkıcı Övüç, kendine yeni bir yol haritası belirlemek için avukatıyla görüştü.

MURAT ÖVÜÇ: OĞLUM VE GELİNİMİ VETÖ ETTİM!

Servetine ihtiyati tedbir kararı koydurduğunu açıklayan Murat Övüç'ün tüm mal varlığı ünlü şarkıcının vefatından sonra oğlunun üzerine geçeceği öğrenildi. İşte ünlü şarkıcı Murat Övüç'ün isyan dolu o açıklamaları...

"Oğlum ve gelinimle görüşmüyorum. Çıktıktan sonra Burak Can ile gelinimi vetö ettim görüşmüyorum. Kimse evladını kötülemek istemez ama benim Burakcan'a sunduğum imkanları hiç kimse, hiç kimseye sunamaz o iyi kullanmadı. Canı sağolsun, gene o benim evladım. Ben öldükten sonra benim bütün servetim zaten onun naparsa yapsın. Avukatıma diretif verdim ihtiyadi tedbir kararı koydurttum tüm mal varlığıma.

Ben öldükten sonra ne yapıyorsa yapsın ama şu bir yıl içinde kendisi ve eşi çok ciddi miktarda bir harcamalar yaptı. İkisi de benden vetolu. Şakrabanlık yapıp kadınları eğlendirip parayı alıp gelip yatırımlar yapan aman oğlum ya da gelinim eksik kalmasın. Muhteşem bir dönem yaptım. Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz"