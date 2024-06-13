Murat Soydan'ın cenazesinde büyük vefasızlık!

13 Haziran 2024 15:19 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:22

Türk sinemasının önemli isimlerinden Murat Soydan, Salı günü 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Mehveş Soydan duyururken, Yeşilçam'ın usta oyuncuları da sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Murat Soydan2ın cenaze törenine geçtiğimiz aylarda rahatsızlanan Nuri Alço ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven katıldı.

"50 YILLIK DOSTUMDU"

Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço, "Murat abi çok değerli sanatçıydı. Çok güzel bir dostumdu. 50 yılı yakın bir dostluğumuz vardı. Ailece görüşürüz. Birçok filmde de beraber oynadık. Güzel anılarımız var. Kendisi hiçbir insanı kırmayan, Yeşilçam'da bir yeri olan çok güzel bir insandı” ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN ONLARA BORCU VAR"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "83 yıllık bir yaşama muhteşem filmler sığdırmış çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Daha önce kaybettiğimiz büyükler gibi hepimizin onlara borcu var. Çok güzel hatıralar bıraktılar ve duygular yaşattılar. Müthiş bir kültür oluşturdular hepimiz için. Bugün dizi, filmleri yapıyorsak oralardan çok ilham aldık. Hepsinin mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.