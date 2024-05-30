Murat Yıldırım ve Ebru Şahin aynı kadrajda! Beklenmeyen partnerlik

30 May 2024 10:23 - Güncelleme : 30 May 2024 10:25

Son olarak Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım ile uzun süredir ekranda olamayan Ebru Şahin partner oldu. Yeni sezonda ekranda olacak iki oyuncu şimdiden karakterlerin hazırlıklarına başladı.

MURAT YILDIRIM İLE EBRU ŞAHİN PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda NOW’da yayınlanacak sürpriz bir dizide Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrolleri paylaşacak. Dizide Ebru Şahin “Nazlı”, Murat Yıldırım “Demir” karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. Oldukça sürprizli ve nefes kesen bir hikâyesi olan dizinin hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar şimdiden merak konusu oldu.