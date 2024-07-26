Murat Yıldırım ve Iman Elbani'den jet ski şov! Profesyonelleri aratmadılar
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:07
Ebru Şahin ile birlikte başrolü paylaştığı yeni dizinin hazırlıklarına başlayan Murat Yıldırım, çekimler öncesi ailesiyle beraber tatile çıktı. Eşi İman Elbani ile jet ski yapan Murat Yıldırım’ın görüntülerine yorum yağdı.
Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Murat Yıldırım okuma provalarına başladı. Çekimler başlamadan önce eşi ve kızıyla tatile çıkan Murat Yıldırım'ın
MURAT YILDIRIM VE EŞİ IMAN ELBANI'DEN ŞOV
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Murat Yıldırım, yeni projesi öncesi eşi ve kızıyla Bodrum’da tatile çıktı. 44 yaşındaki Murat Yıldırım ile 41 yaşındaki eşi Iman Elbani, sosyal medya hesaplarından jet-ski deneyimini paylaştı. İkilinin profesyonelleri aratmayan kısa gösterisine beğeni yağdı.
Kaynak: tgrthaber.com