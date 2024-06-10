Murat Yıldırım'dan Teşkilat'a duygusal veda

10 Haziran 2024 10:35 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:36

Yeni bir sinema filmine başlayacak Murat Yıldırım, ilk sezondan itibaren yer aldığı Teşkilat dizisine veda etti. Duygusal bir paylaşım yapan oyuncuya başta Aybuke Pusat olmak üzere birçok oyuncu arkadaşından yorum geldi.

MURAT YILDIRIM, TEŞKİLAT'A VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Yıldırım, "Mirayımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat’a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım.Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TEŞKİLAT SENİ BULUR" dedi.