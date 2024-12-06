Mustafa Kap, Hande Yener sahnesinde hayatını kaybetti! Cenazede Melek Mosso ve Hande Yener gözyaşlarına boğuldu

06 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:35

Ünlü isimlerin sahnesinde ışık şefi görevinde yer alan Mustafa Kap, dün akşam Hande Yener’in sahnesinde hayatını kaybetti. Acı haberi Sıla Gençoğlu duyururken, cenaze töreninde Hande Yener ve Melek Mosso ayakta durmakta güçlük çekti.

Ajda Pekkan, Bengü, Sıla, Hande Yener​, Melek Mosso​ gibi ünlü isimlerin sahnelerinde ışık şefi görevini üstelenen Mustafa Kap dün gece hayatını kaybetti. Hande Yener’in özel bir etkinlik için sahne aldığı gecede Mustafa Kap kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenaze törenin ise Hande Yener ile Melek Mosso ayakta durmakta güçlük çekti.

HANDE YENER AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Mustafa Kap’ın vefatının ardından sosyal medyadan üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “Ah be Mustafa’cığım… Ne diyeyim ben şimdi. Arkadaşlık paylaştık, yol paylaştık, sahne paylaştık, sofra paylaştık. Çok üzgünüm. Seni hep iyilikle, güzellikle, gülen gözlerinle hatırlayacağım, anacağım. Mekanın cennet olsun.” dedi.

Hande Yener çalışma arkadaşı Mustafa Kap’ı dün son yolculuğuna uğurlandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Hande Yener’in gözyaşları biran olsun durmadı.

Melek Mosso’da ‘Abim’ dediği Mustafa Kap’ın cenaze töreninde eşi Serkan Sağdıç da yer aldı. Melek Mosso da cenaze töreni gözyaşlarına boğuldu.