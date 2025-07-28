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 | Dilek Ulusan

Mustafa Sandal ve Lvbel C5 polemiğine Aydilge ile İrem Derici de katıldı

Mustafa Sandal son konserinde rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısını eleştirmiş ve bunun üzerine Lvbel C5'ten de cap gecikmedi. İki ismin polemiğine İrem Derci ve Aydilge de dahil oldu.

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Mustafa Sandal ve Lvbel C5 polemiğine Aydilge ile İrem Derici de katıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:14

Ünlü şarkıcı , Harbiye konseri öncesinde Rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' adlı şarkısına göndermede bulunarak bir açıklamada bulunmuştu. Sandal; "Bir ara 'Miyav Miyav' diye bir şarkı yapmayı düşündüm. Sonra kendime 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi" ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA SANDAL İLE LVBEL C5 BİRBİRİNE GİRDİ


Mustafa Sandal'ın bu sözlerine Lvbel C5'ten de cevap gecikmedi. Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim ama ona şarkı vermem" dedi.

Mustafa Sandal ve Lvbel C5 polemiğine Aydilge ile İrem Derici de katıldı

AYDİLGE, LVBEL C5'İ YERDEN YERE VURDU

Bu sözler üzerine şarkıcı Aydilge de sessiz kalmadı. Lvbel C5'e tepki gösteren Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürekli 'arabam var, kadınlarım var, hepsi bende' diyen birinin; 'Onun arabası var, maalesef ruhu yok' diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten. Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız" dedi.

Mustafa Sandal ve Lvbel C5 polemiğine Aydilge ile İrem Derici de katıldı

İREM DERİCİ'DEN BUZLARI ERİTMEK İÇİN MUSTAFA SANDAL İLE LVBEL C5'E ÇAĞRI

ilk önce "Önce biz laf atıyoruz Burak'a. Ki bende bunu yaptım. EE adam da cevap veriyor normal olarak. Sonra sanki o başlatmış gibi coşuyoruz. Sev sevme kimseye bir zararı yok, işini yapıyor kenara çekiliyor. Ben artık baba barış elçisiyim çocuklar, herkes birbirini sevsin yoksa bir sonraki hikayedeki abla olacağım." diyerek LVBEL C5'in yanında durdu.

Mustafa Sandal ve Lvbel C5 polemiğine Aydilge ile İrem Derici de katıldı

Derici daha sonra ise Lvbel C5'in şarkı isteğini Mustafa Sandal'a iletti. Mustafa Sandal da İrem Derici'nin teklifine kayıtsız kalmadı ve "Yeter ki sen iste İrem'im" yazdı.

ETİKETLER
#mustafa sandal
#irem derici
#Lvbel C5
#Aydilge
#Müzik Industry
#Trolling
#Social Media
#Magazin
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