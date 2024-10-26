Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un evlilikleri çatırdadı

26 Ekim 2024 20:37 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 20:40

Ünlü popçu Mustafa Sandal iki yıl önce evlendiği Melis Sütşurup ile yollarını ayırdı. Londra tatiline giden ikilinin kavga ettiği ve ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. Sütşurup'un sosyal medya hamlesi gözlerden kaçmadı.

Mustafa Sandal​, 2022 yılında Roma​'da nikah masasına oturduğu Melis Sütşurup ile ayrılık kararı aldı. 90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan Sandal özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Eşi Melis Sütşurup'un tatil sonrası soy isim değişikliğine gitmesi dikkat çekti.

Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı. Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ikiliden üzen bir haber geldi. Londra'da yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul'a yalnız döndü. Melisa Hanım ise, sosyal medyasında soyadını ''Sütşurup'' yapıp Mustafa Sandal ile fotoğrafını kaldırdı.

