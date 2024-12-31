Mustafa Topaloğlu Kastamonuspor'a destek istedi: Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın

31 Aralık 2024 17:36 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:36

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, "Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın" diyerek Kastamonuspor'a 100 bin lira bağışladı. Konu hakkında video yayınlayan Mustafa Topaloğlu, "Şayet benim Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemezse, mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler" dedi.

Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu, GMG Kastamonuspor'a 100 bin lira bağışta bulundu. Herkesin az çok demeden katkıda bulunmasını rica eden Mustafa Topaloğlu, "Mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler" dedi.

MUSTAFA TOPALOĞLU: UZAYLILARDAN İSTEMEK ZORUNDA BIRAKMAYIN

TFF 2. Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, takım için bağış kampanyası başlattı. Birçok kesimden ilgi gören kampanyaya sanatçı Mustafa Topaloğlu da destek verdi. Topaloğlu, GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün'ün başlattığı bağış kampanyasına 100 bin TL katkıda bulunduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mustafa Topaloğlu, paylaşımda, Kulüp Başkanı Aygün'ün Kastamonu'ya duyduğu büyük sevgi ve bağlılığa dikkat çekerek, “Kastamonu'ya her türlü katkıyı sunmak bizim de görevimizdir. Bir Karadeniz takımı olarak Kastamonuspor'un şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Cengiz başkanım güzel bir kampanya başlatmış. Bende kampanyaya 100 bin TL ile katılıyorum. Damlaya damlaya göl olur, damla büyür sel olur. O da denizlerde deniz, Karadeniz, okyanus olur. Hadi Kastamonuspor için birlikte bu kampanyaya katılalım ve Kastamonuspor'u şampiyon yapalım. Şayet benim Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemezse, mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler. O zaman da hepimiz mahcup oluruz. Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın” ifadelerini kullandı.