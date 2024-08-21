Mustafa Topaloğlu'ndan Özcan Deniz, Alişan, Haluk Levent'e zehir zemberek sözler! ''Allah'a havale ettim''

21 Ağustos 2024 12:25 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:25

Mustafa Topaloğlu verdiği son röportajda bir dönemin önemli müzik şirketinin kendisine ait olduğunu söyleyerek Mahsun Kırmızıgül, Alişan, Özcan Deniz ve Haluk Levent'i kastederek, “Hepsi biliyor ama ses çıkarmıyor. Ben onları yetiştireyim, adam olsunlar derken onlar beni kendilerine rakip gördüler. O sahtekarları Allah’a havale ettim” dedi.

MUSTAFA TOPALOĞLU'NDAN ALİŞAN, ÖZCAN DENİZ, HALUK LEVENT'E ŞOK SÖZLER

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Mustafa Topaloğlu, Prestij müziğin de tamamen kendisine ait olduğunu söyleyen Mustafa Topaloğlu, 'Mahsun Kırmızıgül, Alişan, Özcan Deniz ve Haluk Levent'i ima ederek "Hepsi biliyor ama ses çıkarmıyor. Ben onları yetiştireyim, adam olsunlar derken onlar beni kendilerine rakip gördüler. O sahtekarları Allah'a havale ettim" dedi.

MUSTAFA TOPALOĞLU 'UZAYLI' LAKABINA SİTEN ETTİ

'Uzaylı' lakabıyla yıllardır bilinen şarkıcı Mustafa Topaloğlu artık bu lakabı kullanmak istemediğini belirterek, "İnsanlar bana gerçek uzaylıymışım gibi davranmaya başladı. Kimseye derdimi anlatamadım, kimseyi kırmak da istemedim. Mahvettiler beni, bu uzaylı lakabı yüzünden sahnelerim iptal oldu" dedi.