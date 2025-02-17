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 | Dilek Ulusan

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın, neler yaşadığını anlattı

Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımın ardından "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a sevk edildiği adli makamlarca ‘ev hapsi’ kararı verildi. müstehcenlikten gözaltında bulunduğu süreçte neler yaşadığını anlattı

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 11:47

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşım sonrası büyük tepki çeken Merve Taşkın'ın bu paylaşımına yönelik CİMER'e de çok sayıda şikayet gitti. . Merve Taşkın, paylaşım sonrası ‘müstehcenlik' suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Merve Taşkın emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sosyal medya fenomeni hakkında ev hapsi tedbirli adli kontrol kararı verildi.

MERVE TAŞKIN, NEZARET SÜRECİNİ ANLATTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Taşkın, “Neler yaşadım? Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum. Telefonuma el konuldu (ne zaman geri verirler bilmiyorum). İfadeden sonra soğuk, havasız, hijyenik gözükmeyen nezarethanede bir gece kaldım (üşüdüm). Ertesi gün Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüm.

Ertesi sabah Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Taşkın, burada da dikkat çeken anlar yaşadı. "Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü ve nazik biriydi. Ancak beklenmedik bir şekilde sol gösterip sağdan vurdu ve tutuklanmamı istedi." diyerek mahkemedeki şokunu dile getirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

MERVE TAŞKIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın'ın bu paylaşımına yönelik CİMER'e şikayet yağdı.
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