Mutfak Bahane sunucusu Derya Taşbaşı Deniz İçmeli ile evlendi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 17:10 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:11
Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı, iş insanı Deniz İçmeli ile Ankara’da evlendi. Aile arasında yapılan düğünde Derya Taşbaşı’nın gelinliği takipçilerinden geçer not aldı.
Arka Sıradakiler, Kanır ve Kırmızı Oda gibi yapımlarla da rol alan Derya Taşbaşı, bir süredir birlikte olduğu Deniz İçmeli ile evlendi. Çiftin düğün karelerine beğeni ve yorum yağdı.
DERYA TAŞBAŞI EVLENDİ
Hafta içi her gün yayınlanan Mutfak Bahane programıyla ekranda olan sunucu ve oyuncu Derya Taşbaşı, evlendi. 39 yaşındaki oyuncu iş insanı Deniz İçmeli ile Ankara'da evlendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derya Taşbaşı'nın gelinliği de beğeni yağmuruna tutuldu.
Sıkça Sorulan Sorular
1985 doğumlu Derya Taşbaşı, Almanya doğumludur. Başbaşı ortaokul ve lise eğitimini Köln’nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayarak, bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul’a geldi. Taşbaşı, Kanıt, Arka Sıradakiler, Recep İvedik 2 gibi yapımlarda rol aldı.
Kaynak: tgrthaber.com