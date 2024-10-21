Mutlu Kaya TGRT Haber'de Diriliş şarkısını okudu! Kadınların sesi oldu

21 Ekim 2024 15:20 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:21

Yıllar önce katıldığı şarkı yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, eski sevgilisi tarafından başından vurulmuştu. Gönüllerde taht kuran Mutlu Kaya, TGRT Haber ekranında yayınlanan Haberin İçinden programına konuk oldu. Yıllar önce söylediği şarkıyı Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programında tekrar söyleyen Mutlu Kaya, gözyaşlarına boğdu.

Bir dönem katıldığı yarışma programıyla hem sesi hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Diyarbakır'da yaşayan Mutlu Kaya eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Yıllarca yaşam mücadelesi veren Mutlu Kaya, TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına konuk oldu.

MUTLU KAYA KADINLARIN SESİ OLDU

Katıldığı programda söylediği şarkıyı söylemek isteyen Mutlu Kaya, "Diriliş" şarkısını seslendirdi. Ablasının ölümü sonrası tedavisini yarıda bırakan Mutlu Kaya, TGRT Haber ekranında söylediği şarkıyla hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyiciyi gözyaşlarına boğdu.

Okuduğu şarkı sonrası Pınar Ergüner'de "Tüylerim diken diken oldu. O zamanda demişti. 'Ben şarkı söyleyeceğim, yürüyeceğim' demişti." diyerek yaşadığı duyguyu paylaştı. Bir ablasını erkek terörü yüzünden kaybeden Mutlu Kaya, diğer ablasına ise kendisiyle ilgilendiği için teşekkür etti.