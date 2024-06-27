Müzede Bir Gece'nin oyuncusu Bill Cobbs hayatını kaybetti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
27 Haziran 2024 14:36 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:36
Müzede Bir Gece, Sopranos ve Bodyguard gibi yapımlarda rol alan 90 yaşındaki oyuncu Bill Cobbs, hayatını kaybetti.
200'den fazla yapımda rol alan Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri paylaşırken, Cobbs'un doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini de belirtildi. ABD'nin Cleveland kentinde dünyaya gelen ve kariyeri boyunca birçok projede yer alan oyuncu, Whitney Houston'ın ikonik filmi Bodyguard'da karakterin menajerini oynayan Cobbs, özellikle 50'li, 60'lı ve 70'li yıllarda yer aldığı projelerle tanındı.
BILL COBBS KİMDİR?
16 Haziran 1934 doğumlu Bill Cobbs, Cleveland'da, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri bünyesinde radar teknisyenliği sonrası oyuncu olmaya karar verdi. 1970 yılında sinema sektörüne başlayan Cobbs, 200'den fazla yapımda rol aldı.
Kaynak: TGRT Haber