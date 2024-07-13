Müzisyen Hasan Yaşar kaldığı konteynerde ölü bulundu!

13 Temmuz 2024 16:51 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 17:22

Adıyaman'da Konteyner Kentte yalnız yaşayan 35 yaşındaki Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları durumu polislere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile polis ekipleri konteyner içerisinde Hasan Yaşar'ı ölü olarak buldu.

MÜZİSYEN KONTEYNIRDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hasan Yaşar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, Hasan Yaşar'ın düğün törenlerinde müzisyen olarak çalıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.