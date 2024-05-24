Nafaka krizinde ünlü komedyen Cem Yılmaz'a kötü haber!

24 May 2024 17:25 - Güncelleme : 24 May 2024 17:25

Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz, oğlu Kemal için 10 bin dolar vermeyi kabul etmişti. Dolar kurunun artmasıyla beraber mahkemeye başvuruda bulunan Yılmaz'a kötü haber geldi. 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi.

CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.