Nafaka krizinde ünlü komedyen Cem Yılmaz'a kötü haber!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 17:25 - Güncelleme : 24 May 2024 17:25
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, anlaşmalı olarak boşandığı Ahu Yağtu'ya oğlu Kemal için 10 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etmişti. Dolar kurunun artmasıyla Yılmaz, mahkemeye başvurdu. Mahkemeden Cem Yılmaz'a kötü haber geldi.
Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz, oğlu Kemal için 10 bin dolar vermeyi kabul etmişti. Dolar kurunun artmasıyla beraber mahkemeye başvuruda bulunan Yılmaz'a kötü haber geldi. 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi.
CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER
Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.
Kaynak: TGRT Haber