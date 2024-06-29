Nafaka kriziyle gündemdeydi! Cem Yılmaz, lüks otomobiliyle sezonu açtı

29 Haziran 2024 11:39 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 11:53

Gösterileriyle geçtiğimiz sezona damga vuran Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakayı azaltmak için mahkemeye başvurmuş ancak sonuç alamamıştı. Nafaka sorunu konuşulmaya devam ederken, Cem Yılmaz, klasik otomobiliyle Bodrum'da görüntülendi.

CEM YILMAZ, LÜKS OTOMOBİLİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kırmızı renkteki klasik otomobiliyle dikkat çeken Cem Yılmaz, yakıt aldığı sırada aracına yakıt alırken görüntülendi. Toplamda 7 lüks aracı olan ünlü komedyen, neşeli haliyle dikkat çekti.

AHU YAĞTU İLE NAFAKA KRİZİYLE GÜNDEMDE

Oğlu Kemal'e 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun artmasının ardından nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Mahkeme tarafından reddedilen nafaka krizi hala devam ediyor. Gösterisinde nafaka krizini diline dolayan Yılmaz, magazin paylaşımlarıyla adından söz ettiren İlhan Çevik, kendisine gelen mesajı paylaştı. Yılmaz gösterisinde "Benimki nafaka değil, benimki madafaka!" ifadelerini kullanmıştı.