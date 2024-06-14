Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında gerilim hattı! Şiddet ve küfür iddiaları

14 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:45

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı 2023 tarihinde tek celsede boşandı. İki isim duruşma sonrası dostça ayrıldıklarını belirtmişti. Nagehan Alçı sosyal medya paylaşımıyla eski eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

NAGEHAN ALÇI'DAN ŞİDDET İDDİASI

Sosyal medya hesabından peş peşe açıklama yapan Nagehan Alçı, "Hayatımın en büyük pişmanlığı... Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi. İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor." sözleriyle eski eşi Ozan Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

"ÇOCUKLARIM İÇİN SUSTUM"

Çocukları için sustuğunu belirten Alçı, "Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm." dedi.

"POLİSLERİ GERİ GÖNDERDİĞİMİ BİLİRİM"

Yaşadığı şiddeti ailesiyle paylaşmayan Alçı, bu durumu yalnızca kardeşi Lalehan Gülle ve avukatı Gözde Egemen'in bildiğini ifade etti. Alçı, "Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim." dedi.

"İŞKENCEDEN KURTULMAK İÇİN DAVA AÇTIM"

Geçen yıl cesaretini toplayarak şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtığını fakat yine tehdit edilerek kendisine dayatılan boşanma şartlarını kabul ettiğini vurgulayan Alçı, paylaşımlarına devam etti.

"SUSMAYACAĞIM"

Nagehan Alçı, artık susmayacağını, gerekli hukuk süreçleri başlatacağını açıkladı. Kendisiyle aynı durumu yaşayan kadınlara ise "Susmayın" çağrısı yaptı.

"SES YÜKSELTİN"

Nagehan Alçı, paylaşımını "Sustukça şiddet devam ediyor. Boşansanız da ediyor. Sizi kendi malı, yönetebileceği bir kukla gibi gören, aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, size el kaldıran, yıllarca biriktirdiğiniz emeklerinizi sömüren, çalışmalarınız karşılığı kazandığınız tüm kazancınızı elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin." sözleriyle bitirdi.