Nagehan Alçı'nın şiddet iddialarına Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk cevap geldi

10 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:30

Nagehan Alçı, son katıldığı programda eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddet gördüğünü iddia ederek gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı, "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam" dedi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN NAGEHAN ALÇI'YA CEVAP

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Nagehan Alçı'nın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere cevap veren Rasim Ozan Kütahyalı, "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar." dedi.

NAGEHAN ALÇI, "EVE POLİS ÇAĞIRDIM" DEMİŞTİ

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’dan tek celsede boşanan gazeteci Nagehan Alçı, son olarak katıldığı programda, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan fiziksel şiddet gördüğünü belirterek, “Korkunç hakaretler, mesajlar, fiziksel şiddet uyguluyordu. Eve polis çağırdım. Benim kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu.” iddialarında bulunmuştu.