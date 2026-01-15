Nagihan Karadere eski Survivor yarışmacısına ateş püskürdü! Sözleri tepki topladı

Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Nagihan Karadere, isim vermeden Sema Aydemir'e gönderme yaparak, "Atletten de böyleydin kan emici Kirli kalpli hazımsız mahlukatsın" dedi.

NAGİHAN KARADERE'DEN SEMA AYDEMİR'E GÖNDERME

Sosyal medya hesabındna paylaşım yapan Nagihan Karadere, "Senin hakkından zamanında Pınar ne güzel geliyordu. O şiddet uygulayıp diskalifiye olduğun kavganda engel olmaya çalıştığım için bana yazıklar olsun. Kadın ekmeği için burada savaş veriyor diye savaş verdim. Tüh senin kalbine! Sen korkunç vasat birisin hırsı için her şeyi yapabilecek bir atlet bozuntususun! Atletten de böyleydin kan emici Kirli kalpli hazımsız mahlukatsın! Sarı yılan. O koltuğu kapmak için kimi evlilikle kandırdın kimleri sömürdün kendi çıkarın için onu da anlat dinleyelim! O exxen Cup kupanın arka perdesini de anlat!! Sevgilinin jestlerini anlat yılan karı.." dedi.

Nagihan Karadere paylaşımında isim vermezken, All Star 2024 yarışmasında Sema ve Pınar birbirine girdi. Geldiği günden beri bir türlü yıldızı barışmayan Sema'nın Pınar'a tekme attığı görülürken, şoke eden olay sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı ve Sema Aydemir yarışmaya veda etti.