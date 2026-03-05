Nagihan’dan Gönüllüler takımı’na ağır sözler! Yarışmacılar tek tek tepki gösterdi

Survivor 2026’nın son bölümünde yaşanan gerilim gündeme damga vurdu. Yarışmanın güçlü isimlerinden Nagihan Karadere, Gönüllüler takımı için kullandığı “çer çöp” ifadesiyle tartışmanın fitilini ateşledi. Bu sözler özellikle Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacıların tepkisini çekerken, ada içinde sert diyaloglar yaşandı. Takım arkadaşlarını savunan yarışmacılar Nagihan’ın sözlerini kabul etmediklerini açıkça dile getirdi. Nagihan Lina’ya, “ Geri dönüşüm kutun yok kızım” sözleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.

NAGİHAN’DAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA AĞIR SÖZLER

Survivor ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, aldıkları ceza sonrası adada tartışma yaşandı. Nagihan’ın Survivor klasiği olan “ Çer Çöp” kelimesi yeniden gündem oldu. Ünlüler takımındayken, takım arkadaşları için kullandığı Çer çöp kelimesini bu kez Gönüllüler takımındaki kızlar için kullandı.

Nagihan’ın klasikleşmiş olan “Çer çöp” sözüne Lina ve diğer Gönüllüler takımının kızları tarafından tepkiyle karşılandı. Lina’nın oyun sırasında “ Lina çer, Lina çöp” şeklinde sözlerine karşılık, Nagihan’ın, “ Öylesin Çerçöpsün daha beterisin. Geri dönüşüm kutun yok kızım.” diyerek sert tepki gösterdi.

Oyun öncesi Lina’nın mevzuyu oyun alanına taşıması Nagihan tarafından tepki almıştı. Oyun sırasında da devam etmesi ikili arasında gerilim yaşanmasına neden oldu. Gönüllüler takımı kızları, Nagihan’ın sözlerinin onu kırdığını söyledi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR