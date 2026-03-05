Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Nagihan’dan Gönüllüler takımı’na ağır sözler! Yarışmacılar tek tek tepki gösterdi

Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, Gönüllüler takımı hakkında kullandığı “çer çöp” ifadesiyle adadaki kızları altüst etti. Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılar “Çer Çöp” sözlerine sert tepki gösterirken, takım içinde büyük bir tartışma yaşandı. Lina ve diğer kadın yarışmacılar Nagihan’ın sözlerini oyun alanına taşıdı. Nagihan Lina’ya, “ Geri dönüşüm kutun yok kızım” diyerek yüklendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nagihan’dan Gönüllüler takımı’na ağır sözler! Yarışmacılar tek tek tepki gösterdi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 20:10

’nın son bölümünde yaşanan gerilim gündeme damga vurdu. Yarışmanın güçlü isimlerinden Nagihan Karadere, Gönüllüler takımı için kullandığı “çer çöp” ifadesiyle tartışmanın fitilini ateşledi. Bu sözler özellikle Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacıların tepkisini çekerken, ada içinde sert diyaloglar yaşandı. Takım arkadaşlarını savunan yarışmacılar Nagihan’ın sözlerini kabul etmediklerini açıkça dile getirdi. Nagihan Lina’ya, “ Geri dönüşüm kutun yok kızım” sözleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.

NAGİHAN’DAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA AĞIR SÖZLER

Survivor ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, aldıkları ceza sonrası adada tartışma yaşandı. Nagihan’ın Survivor klasiği olan “ Çer Çöp” kelimesi yeniden gündem oldu. Ünlüler takımındayken, takım arkadaşları için kullandığı Çer çöp kelimesini bu kez Gönüllüler takımındaki kızlar için kullandı.

Nagihan’dan Gönüllüler takımı’na ağır sözler! Yarışmacılar tek tek tepki gösterdi

Nagihan’ın klasikleşmiş olan “Çer çöp” sözüne Lina ve diğer Gönüllüler takımının kızları tarafından tepkiyle karşılandı. Lina’nın oyun sırasında “ Lina çer, Lina çöp” şeklinde sözlerine karşılık, Nagihan’ın, “ Öylesin Çerçöpsün daha beterisin. Geri dönüşüm kutun yok kızım.” diyerek sert tepki gösterdi.

Nagihan’dan Gönüllüler takımı’na ağır sözler! Yarışmacılar tek tek tepki gösterdi

Oyun öncesi Lina’nın mevzuyu oyun alanına taşıması Nagihan tarafından tepki almıştı. Oyun sırasında da devam etmesi ikili arasında gerilim yaşanmasına neden oldu. Gönüllüler takımı kızları, Nagihan’ın sözlerinin onu kırdığını söyledi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak
Nagihan’dan Gönüllüler takımı’na ağır sözler! Yarışmacılar tek tek tepki gösterdi

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Nagihan’dan Gönüllüler takımı’na ağır sözler! Yarışmacılar tek tek tepki gösterdi

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın

ETİKETLER
#yarışma
#nagihan karadere
#Gönüllüler Takımı
#Survivor 2026
#Lina
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.