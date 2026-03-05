Nagihan’dan Gönüllüler takımı’na ağır sözler! Yarışmacılar tek tek tepki gösterdi

Kategoriler
Survivor 2026’nın son bölümünde yaşanan gerilim gündeme damga vurdu. Yarışmanın güçlü isimlerinden Nagihan Karadere, Gönüllüler takımı için kullandığı “çer çöp” ifadesiyle tartışmanın fitilini ateşledi. Bu sözler özellikle Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacıların tepkisini çekerken, ada içinde sert diyaloglar yaşandı. Takım arkadaşlarını savunan yarışmacılar Nagihan’ın sözlerini kabul etmediklerini açıkça dile getirdi. Nagihan Lina’ya, “ Geri dönüşüm kutun yok kızım” sözleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Survivor ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, aldıkları ceza sonrası adada tartışma yaşandı. Nagihan’ın Survivor klasiği olan “ Çer Çöp” kelimesi yeniden gündem oldu. Ünlüler takımındayken, takım arkadaşları için kullandığı Çer çöp kelimesini bu kez Gönüllüler takımındaki kızlar için kullandı.
Nagihan’ın klasikleşmiş olan “Çer çöp” sözüne Lina ve diğer Gönüllüler takımının kızları tarafından tepkiyle karşılandı. Lina’nın oyun sırasında “ Lina çer, Lina çöp” şeklinde sözlerine karşılık, Nagihan’ın, “ Öylesin Çerçöpsün daha beterisin. Geri dönüşüm kutun yok kızım.” diyerek sert tepki gösterdi.
Oyun öncesi Lina’nın mevzuyu oyun alanına taşıması Nagihan tarafından tepki almıştı. Oyun sırasında da devam etmesi ikili arasında gerilim yaşanmasına neden oldu. Gönüllüler takımı kızları, Nagihan’ın sözlerinin onu kırdığını söyledi.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu