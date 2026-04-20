Geçtiğimiz haftalarda Lina'nın Nagihan Karadere üzerinden Survivor'da tansiyonları yükselten bir annelik vurgunu olmuştu. Hem yarışmacıların hemde izleyicilerin tepkisini çekerek Nagihan'ı anneliğinden vurmaya çalışan Lina'nın ayıbı, herkes tarafından yüzüne vurulsa da olay büyümüş ve işin içinden çıkılamaz bir hale gelmişti. “Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor.” sözleriyle Nagihan Karadere'yi gözyaşlarına boğan Lina'nın o sözleri gündeme damgasını vurarark Survivor'un eski sezon yarışmacılarından dahi tepki üstüne tepki almıştı. Lina'nın anneliğine laf ettiği bu sözlerinden sonra öfkesine hakim olamayan Nagihan Karadere gözyaşları içerisinde kırgınlığını ifade etmişti. Peki Lina ile Nagihan Karadere arasında son durum ne oldu?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nagihan'dan Lina'ya R yaptıran annelik savunması: Seren Ay'ın dolduruşuna geldim! Survivor 2026'da Lina, daha önceki Nagihan Karadere'ye yönelik annelik eleştirisi hakkında Seren Ay'ın kışkırtmasıyla o sözleri söylediğini belirterek özür diledi. Lina, Nagihan Karadere'ye yönelik daha önceki annelik eleştirisi için Seren Ay'ın kışkırtmasıyla o sözleri söylediğini ifade ederek özür diledi. Nagihan Karadere, Lina'nın anneliğine laf ettiğini belirterek Lina'nın kendi annesi için de mücadele edildiğini hatırlattı. Lina, Nagihan'ın durumunu anlayarak haksızlığını kabul etti ve özür dilediğini belirtti. Nagihan Karadere, kızı için hem annelik hem babalık yaptığını ve kızının her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini söyledi. Seren Ay, Lina'nın Nagihan'dan nefret ettiğini ve dolduruşa gelmediğini iddia ederek Lina'nın kendisini açıklamak için bahaneler ürettiğini belirtti.

LİNA'DAN NAGİHAN'A R DÖNÜŞÜ! LİNA, SEREN AY'IN KIŞKIRTMALARINA GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayların ve tartışmaların eksik olmadığı Survivor 2026'da yarışmacı Lina'dan Nagihan'a yönelikgeri vites geldi. O gün Nagihan Karadere'ye karşı anneliği için kurduğu cümlelerden dolayı pişman olduğunu ifade eden Lina, oyun öncesinde kendisini Nagihan'a anlatıp kendini aklamaya çalıştı.

Lina, "Ben senin kızına neden bir şey söyleyeyim. Kızına falan bir şey söylemedim.' derken Nagihan'ın "Anneliğime laf ettin, ha bana demişsin ha anneliğime ne fark eder? Ayıp bu yaptığın. Seninde bir annen var, senin annen senin için mücadele etmedi mi? Savaşmadı mı? Ekmek getirmedi mi sana? demesi üzerine Lina haksızlığını kabul ederek şöyle söyledi:

"Çok doğru söylüyorsun, bu konuda özür diliyorum ve konunun nasıl olduğunu söylüyorum. Şimdi Nagihan konusu açıldı dediler ki; yok nagihan seni dürüm yapar, yok seni lahmacun yapar, şöyle yapar, böyle yapar. Bunu böyle söyleyip söyleyip durunca bende dedim ki; Tamam dedim gitsin önce kendi çocuğuna baksın, onunla ilgilensin dedim."

NAGİHAN KARADERE: BEN KIZIMIN HER ŞEYİYİM!

Nagihan ise bunun üzerine ''Ben kızıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Çocuğumun her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Ben kızımın her şeyiyim" demesi üzerine Lina, Seren Ay tarafından dolduruşa geldiğini itiraf ederek, " Biri beni şişirmiş sana karşı, o an ağzıma gelerek söyledim. Yoksa böyle bir şey söylenmesi çok ayıp ." dedi.

Nagihan ile Lina'n diyaloğuna dahil olan Seren Ay'ın araya girmesiyle birlikte tartışma daha da işin içinden çıkılamaz bir hal aldı.

SEREN AY'DAN LİNA ÇIKIŞI: BEN NAGİHAN'I ÖVÜYORDUM SEN BİR ANDA KUDURDUN

Lina'nın Nagihan'dan nefret ettiğini ve kendisinin dolduruşuna gelerek o sözleri söylemediğini dillendiren Seren Ay, o an orada bu olaylar olurken Deniz'in de yanlarında olduğunu söyledi.

Lina'nın "Ben Nagihan'ı mı doldurdum Lina'ya karşı? Ben Nagihan'ı övüyordum sen bir anda kudurdun." demesi üzerine Lina, "Konuyu uzatmamak için ben kendimi açıkladım, özür diledim. Sonuçta ortada bir yanlış anlaşılma vardı ve ayıp olan bir cümle vardı. "diyip son noktayı koydu.