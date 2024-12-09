Nail Gönenli ile İdil Yazar çiftinin ilk karesini Özge Özpirinçci paylaştı

09 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:47

Son olarak Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nail Gönenli, şef İdil Yazar ile birlikteliği geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. İkilinin yan yana ilk karesini ise yakın arkadaşları Özge Özpirinçci paylaştı.

Avukat Nail Gönenli, Çağla Şıkel​ ile ayrılmasının ardından şef İdil Yazar ile aşk​ yaşamaya başladı. Birbirlerini takibe alan çift, yeni ilişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, oyuncu Özge Özpirinçci yeni Nail Gönenli ile İdil Yazar’ın yan yana ilk fotoğrafını paylaştı.

YENİ ÇİFTİ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ PAYLAŞTI

Yaklaşık 2 aydır beraber olan Nail Gönenli ile İdil Yazar çifti, sosyal medyada henüz yan yana karelerini paylaşmadı. İki ismin yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ise iki ismin yan yana karesini paylaşan ilk isim oldu. Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk, Nail Göneneli ve İdil Yazar’ın da aralarında olduğu arkadaş grubuyla karesini paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda Nail Gönenli ile İdil Yazar'ın aşk yaşamaya başlaması sonrası eski sevgilisi Çağla Şıkel'e 'arkadaşlığımız devam ediyor' açıklaması soruldu. Çağla Şıkel konuyla ilgili, “Nail'i çok seviyoruz. Ailecek onu seviyoruz. Onun mutlu olmasını çok isterim” dedi.