Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuvalın içinde bulundu! Ünlü isimler isyan etti: Onları da diri diri gömün

08 Eylül 2024 12:53 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:05

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Yapılan açıklamada küçük Narin'in cansız bedeni dere kenarında bir çuvalın içinde bulunduğu bildirildi. Kahreden haberden sonra ünlü isimlerden peş peşe Narin paylaşımları geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. 19 gündür her yerde aranan Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği burada çuvallar birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLERDEN NARİN İSYANI!

Türkiye Narin'in ölüm haberiyle yasa boğulurken, ünlü isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Hadise, Mahsun Kırmızıgül, Zafer Algöz gibi isimler acı habere isyan etti.

HADİSE: "NE YAPTILAR SANA NARİN"

"Ah Narin… Ne yaptılar sana… Günlerdir senden gelecek iyi bir haber bekliyorduk… Sana kim kıydıysa en ağır cezayı alacak!"

ZAFER ALGÖZ: SEBEP OLANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN

20 haneli köyde 20 gündür aranan 8 yaşındaki evladımızı bir çuval içinde buldular. Sebep olanların Allah belasını versin.

MAHSUN KIRMIZIGÜL: ÇOCUKLARA KIYILAN KÖTÜ BİR ZAMANDAYIZ

Çocuklara kıyılan kötü bir zamandayız. Ah be Narinim, benim küçük meleğim. Acın ciğerimizi dağladı. Böylesine vicdansız, böylesine merhametsiz bir ortamda adalet işlemezse bunun devamı gelecek. Ülkemizde her gün yüzlerce çocuk kaçırılıyor. Onbinlerce aile perişan durumda. O ailelerin dünyası kararmış durumda.

ÜMİT ERDİM: CANAVARSINIZ

Küçücük bir kızı çuvala koyacak seviyede canavarsınız. Tıkın içeri sadece nefes alsınlar. Su bile vermeyin bunlara..

TAN TAŞÇI: AYRINTILARI GİZLEYENLERİ DİRİ DİRİ GÖMÜN