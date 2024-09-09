Narin’in ölüm haberini alan Melike Şahin, gözyaşları içinde itiraf etti: “İstismar ne demek bildiğim için”

09 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:24

Dün Harbiye Açık Hava’da konser veren Melike Şahin, cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin için gözyaşı döktü. Konuşmakta güçlük çeken Melike Şahin, “Ben de sınırları delik deşik bir çocuk olduğum için. İstismar ne demek bildiğim için” diyerek itirafta bulundu.

Kaybolduktan 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin için ünlü isimler tepki gösterdi. Dün akşam konser veren Melike Şahin de sahnede Narin için gözyaşı döktü. Seyircilerden biri ‘Ağlama’ derken, sarkıcı izleyicisine tepki gösterdi. Konuşması sırasında itirafta da bulunan Melike Şahin, “Ben de sınırları delik deşik bir çocuk olduğum için" dedi.

MELİKE ŞAHİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE İTİRAF ETTİ

Dün verdiği konserde Narin için gözyaşlarına boğulan Melike Şahin, itirafta bulundu. Aldığı Narin haberiyle büyük üzüntüye boğulduğunu anlatan Melike Şahin, “Bugün böyle heyecanla uyandım ama sonra Narin'in cesedini bulduklarını öğrendim. Ben de sınırları delik deşik bir çocuk olduğum için. İstismar ne demek bildiğim için. Bu tarz şeyler gördüğümde biraz kötü oluyorum." dedi.

MELİKE ŞAHİN ‘AĞLAMA’ DİYEN SEYİRCİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasının sonuna doğru ağlamaktan konuşamayan Melike Şahin'e seyircisi 'Ağlama' diye bağırdı. Melike Şahin ise 'Sana sormayacağım' diye tepki gösterdi.