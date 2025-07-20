Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumunu basın danışmanı duyurdu

Hadi O Zaman, Hay Hay, Aşkım Baksana Bana, Gidelim Buralardan gibi şarkıların sahibi Nazan Öncel apar topar hastaneye kaldırıldı. Nazan Öncel’e geçtiğimiz mayıs ayında anjiyo uygulanmış ve iki stent takılmıştı.

NAZAN ÖNCEL HASTANEYE KALDIRILDI

Mayıs ayında anjiyo olan ünlü sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan Nazan Öncel, sabaha karşı (dün) 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken, sanatçının sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor” dedi.



Nazan Öncel de hayranlarına mesaj göndererek, “Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet’ yap dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin” dedi.