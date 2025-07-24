Nazan Öncel'in son sağlık durumu ortaya çıktı! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı

Kalp krizi geçirdikten günler sonra apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, son sağlık durumu yine sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sanatçının danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız apar topar tekrar acile kaldırıldı." demişti.

NAZAN ÖNCEL'İN SON SAĞLIK DURUMU SEVENLERİNİ SEVİNCE BOĞDU

Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık… Canım doktoruma bin teşekkür ederim." dedi.

Nazan Öncel son paylaşımına ünlü isimlerden de yorum yağdı. Demet Evgar, Derya Şensoy, Haki Bicici, Gonca Vuslateri gibi isimlerden de

Nazan Öncel, yaptığı açıklamada; "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; 'yürü' dedi yürüdüm, 'diyet yap' dedi yaptım, 'bol su iç' dedi içtim, 'stent' dedi, 'eyvallah' dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki haydi dua edin" ifadesini kullanmıştı.

Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan Nazan Öncel, sabaha karşı (dün) 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken, sanatçının sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor” dedi.