Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nazan Öncel'in son sağlık durumu ortaya çıktı! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, son sağlık durumu ortaya çıktı. Sağlık durumu daha iyiye giden Nazan Öncal, sevenlerine güzel haberi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nazan Öncel'in son sağlık durumu ortaya çıktı! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:15

geçirdikten günler sonra apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, son yine sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sanatçının danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız apar topar tekrar acile kaldırıldı." demişti.

NAZAN ÖNCEL'İN SON SAĞLIK DURUMU SEVENLERİNİ SEVİNCE BOĞDU

Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık… Canım doktoruma bin teşekkür ederim." dedi.

Nazan Öncel'in son sağlık durumu ortaya çıktı! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı

Nazan Öncel son paylaşımına ünlü isimlerden de yorum yağdı. Demet Evgar, Derya Şensoy, Haki Bicici, Gonca Vuslateri gibi isimlerden de

Nazan Öncel'in son sağlık durumu ortaya çıktı! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı

Nazan Öncel, yaptığı açıklamada; "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; 'yürü' dedi yürüdüm, 'diyet yap' dedi yaptım, 'bol su iç' dedi içtim, 'stent' dedi, 'eyvallah' dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki haydi dua edin" ifadesini kullanmıştı.

Nazan Öncel'in son sağlık durumu ortaya çıktı! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı

Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan Nazan Öncel, sabaha karşı (dün) 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken, sanatçının sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor” dedi.

Nazan Öncel'in son sağlık durumu ortaya çıktı! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı
ETİKETLER
#sağlık durumu
#kalp krizi
#Anjiyografi
#Nazan Öncel
#Stent
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.