Nazlı Sabancı'nın kızıyla paylaşımına yorum yağdı! Ne kayınvalidesinin adını yazdı, ne de ikinci ismini söyledi

Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, teknede kızı Arzu Alara ile pozunu paylaştı. Hacı Sabancı'nın Uzay adında oğlunun çıkmasının ardından sessizliğini koruyan Nazlı Sabancı son paylaşımıyla dikkat çekti.

Hacı ve Nazlı Sabancı, son birkaç aydır sosyal medyadan uzak bir hayat sürüyorlar. Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın markasını paylaşan Nazlı Sabancı, kızının ismini kısaltınca sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

NAZLI SABANCI KIZIYLA PAYLAŞIMINA DÜŞTÜĞÜ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabancı'yla evlendiği yıl dünyaya gelen Uzay adlı bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından birlikte mutluluk pozu veren Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı çifti yaz tatiline de çıktı. Nazlı Sabancı daha önce soyadını kaldırmış ve bu hamlesini kısa sürede geri çekmişti.

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın da olduğu bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Nazlı Sabancı bu sefer de kızının yüzünü göstermedi.

Kaynanası Arzu Sabancı'nın markasının reklamını yapan Nazlı Sabancı, bu sefer kızının adını da sakınarak, 'Sabah kahvesi A'nın elinden' ifadelerini kullandı. Ne kayınvalidesinin adı Arzu'yu ne de ikinci ismi olan Alara'yı kullandı.