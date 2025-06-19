Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nazlı Sabancı'nın kızıyla paylaşımına yorum yağdı! Ne kayınvalidesinin adını yazdı, ne de ikinci ismini söyledi

Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, teknede kızı Arzu Alara ile pozunu paylaştı. Hacı Sabancı'nın Uzay adında oğlunun çıkmasının ardından sessizliğini koruyan Nazlı Sabancı son paylaşımıyla dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nazlı Sabancı'nın kızıyla paylaşımına yorum yağdı! Ne kayınvalidesinin adını yazdı, ne de ikinci ismini söyledi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 11:43

Hacı ve Nazlı Sabancı, son birkaç aydır sosyal medyadan uzak bir hayat sürüyorlar. Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın markasını paylaşan Nazlı Sabancı, kızının ismini kısaltınca sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

NAZLI SABANCI KIZIYLA PAYLAŞIMINA DÜŞTÜĞÜ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabancı'yla evlendiği yıl dünyaya gelen Uzay adlı bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından birlikte mutluluk pozu veren Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı çifti yaz tatiline de çıktı. Nazlı Sabancı daha önce soyadını kaldırmış ve bu hamlesini kısa sürede geri çekmişti.

Nazlı Sabancı'nın kızıyla paylaşımına yorum yağdı! Ne kayınvalidesinin adını yazdı, ne de ikinci ismini söyledi

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın da olduğu bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Nazlı Sabancı bu sefer de kızının yüzünü göstermedi.

Nazlı Sabancı'nın kızıyla paylaşımına yorum yağdı! Ne kayınvalidesinin adını yazdı, ne de ikinci ismini söyledi

Kaynanası Arzu Sabancı'nın markasının reklamını yapan Nazlı Sabancı, bu sefer kızının adını da sakınarak, 'Sabah kahvesi A'nın elinden' ifadelerini kullandı. Ne kayınvalidesinin adı Arzu'yu ne de ikinci ismi olan Alara'yı kullandı.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.