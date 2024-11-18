Nebahat Çehre 80 yaşında kozmetik reklamına çıkıyor! 15 günde bir uyguladığı güzellik sırrını açıkladı

18 Kasım 2024 19:02 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:22

Nebahat Çehre yaşına rağmen güzelliğiyle yarı yaşındaki ünlülere bile taş çıkarıyor. Güzellik firmasıyla anlaşma sağlayan ünlü isim reklamlarda rol alacak. Ayrıca 80 yaşına rağmen Nebahat Çehre'nin cildi için 15 günde bir uyguladığı güzellik sırrı da ortaya çıktı.

Güzelliğini spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu sıklıkla vurgulayan Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nebahat Çehre​ kozmetik​ firmasının reklamında yer alacak. 80 yaşına gelmesine rağmen gençlere meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Çehre'nin 'evet' dediği rakam da ortaya çıktı.

İddiaya göre ilk teklif Çehre'den önce Ajda Pekkan​'a gitti ancak süperstar teklifi geri çevirdi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre 76 yaşındaki Semiramis Pekkan ile 80 yaşındaki Nebahat Çehre’ye bir kozmetik markasından 5’er milyon liralık reklam​ teklifi gitti. Nebahat Çehre teklifi kabul edince anlaşma sağlandı.

ÇEHRE'NİN GÜZELLİK SIRRI

Nebahat Çehre güzelliğini sağlıklı yaşama borçlu olduğunu set yemeklerini yemediğini vurgulamıştı. Çehre şimdiye dek sadece bir kez yüz gerdirme işlemi yaptığını itiraf etti. Bunun dışında 15 günde bir özel bir bakım uyguluyor.

Geleneksel yöntemlerden de vazgeçmeyen Çehre, 15 günde bir hamama giderek yüzüne kese yaptırıyor. Ayrıca sabahları yüzünü yıkadıktan sonra bir süre kurulamıyor. Her gün aç karnına ılık limonlu su içen Nebahat Çehre, saat 19.00'dan sonra bir şey yememeye dikkat ediyor.