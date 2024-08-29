Necati Şaşmaz aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

29 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:01

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi final olduktan sonra özel hayatıyla gündeme gelen Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Kurtlar Vadisi ile tekrardan ekrana döneceği öne sürülen Necati Şaşmaz’ın son haline yorum yağdı.

NECATİ ŞAŞMAZ'DAN AYLAR SONRA İLK POZ

Necati Şaşmaz’ın aylar sonra ortaya çıkan karesine yorum yağdı. Saçları tamamen beyazlayan Necati Şaşmaz’a ‘Ekrana geri dön’ mesajları yağdı.

KURTLAR VADİSİ TEKRAR BAŞLAYACAK MI?

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Polat Alemdar ile geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncusu Necati Şaşmaz, katıldığı programda sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor” demişti. Açıklamanın üzerinden aylar geçse de dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.