Necla Nazır taziyeleri kabul etti! Ferdi Tayfur'un cenazesine katılacağını açıkladı

03 Ocak 2025 17:30 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:30

Kızı Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'un ölüm haberini aldıktan sonra üzüntüsünü dile getiren Necla Nazır, taziyeleri kabul etti. Evinin balkonundan soruları cevaplayan Necla Nazır, yarın gerçekleşecek cenazeye de katılacağını belirtti.

Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi​ gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Sevenleri büyük üzüntü yaşarken, 33 yıllık hayat arkadaşı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necla Nazır da üzüntüsünü dile getirdi. Basın mensuplarının sorularını evinin balkonundan cevaplayan Necla Nazır, taziyeleri kabul etti.

NECLA NAZIR, FERDİ TAYFUR'UN CENAZESİNE KATILACAK MI?

Basın mensuplarını kırmayarak evinin balkonuna çıkan Necla Nazır, "Allah rahmet eylesin." derken, basın mensuplarının baş sağlığı mesajı isteğini ise "Rica ediyorum lütfen. Yarın inşallah oldu mu? Yarın zaten birlikteyiz. Yarın konuşuruz. Allah'a emanet olun. Allah Razı Olsun" diyerek röportajı sonlandırdı.

"33 YILLIK HAYAT ARKADAŞIM"

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.