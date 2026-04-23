Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Nefise Seren Ay ile adada kaldı! Nagihan çılgına döndü

Survivor 2026’da ödül oyunu sonrası yaşanan gelişme adada tansiyonu yükseltti. Nefise’nin ödüle gitmeyerek Seren Ay’ın yanında kalması, yarışmada büyük bir krize neden oldu. Nefise’nin kararının ardından Nagihan Karadere’nin sert tepkisi dikkat çekti. Ödül hakkının kullanılmaması sonrası Nagihan’ı çıldırttı. Nagihan’ın çıkışı sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Survivor 2026 sezonunda sonrası yaşanan gelişmeler yarışmaya damga vurdu. ’nin ödüle gitmeyerek Seren Ay ile adada kalmayı tercih etmesi, yarışmacılar arasında büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Nefise’nin kararı özellikle Nagihan Karadere cephesinde sert bir tepkiye neden oldu. Ödül hakkının kullanılmaması sonrası yaşanan gerilim Nagihan’ın “Yazıklar olsun Nefise, artık arkadaşım bile değilsin” sözleriyle sonlandı.

Survivor 2026'da ödül oyunu sonrası Nefise'nin Seren Ay ile adada kalma tercihi, Nagihan Karadere ile arasındaki dostluğun bitmesine neden oldu.
Nefise, Ünlüler takımının kazandığı büyük ödülü kullanmayarak Seren Ay ile adada kalmayı tercih etti.
Nefise'nin bu kararı, Nagihan Karadere tarafından sert tepkiyle karşılandı.
Nagihan, Nefise'ye yönelik, “Yazıklar olsun Nefise, artık arkadaşım bile değilsin” şeklinde konuştu.
Nagihan, daha önce Nefise'nin kendisiyle olan dostluğunu bitirmesinden habersiz olduğu ve dostluklarının devam ettiğini düşündüğü belirtildi.
NEFİSE SEREN AY İLE ADADA KALDI

Survivor 2026 Ünlüler takımı İngiltere büyük ödülünü kazandı. Yarışma sonrasında Nefise’ adada Seren Ay ile kalacağını açıkladı. Nefise’nin yaptığı açıklama Nagihan tarafından tepki ile karşılandı. Nagihan’ın dışarıda Nefise ile olan dostluğu Survivor 2026’da geçtiğimiz haftalarda Nefise tarafından bitmişti.

Nagihan, Nefise’nin açıklamalarından habersiz bir şekilde dostluklarının devam ettiğini düşünüyordu. Nagihan, Nefise’nin Seren Ay ile adada kalıp büyük ödüle gitmemesine tepki gösterdi. Survivor kraliçesinin yaptığı açıklamalar sonrasında Nefise ve Nagihan dostluğu bitti.

NAGİHAN’DAN “YAZIKLAR OLSUN NEFİSE”

Nefise’nin büyük ödüle gitmeyip Seren Ay ile kalmasına Nagihan büyük tepki gösterdi. Büyük ödül sonrası adaya dönen yarışmacılar kendi aralarında durumu değerlendirdi. Nagihan, adada verdiği özel röportajda Nefise’ye sitem etti. Nagihan, “ Yazıklar olsun Nefise, seninle o kadar güzel arkadaşlığım, dostluğum vardı. Benim dostum böyle bir insanla dostluk kuruyorsa; benim değil dostum, benim arkadaşım dahil olamaz. Benim selamlaşacağım insan bile olamaz bu saatten sonra. “ sözlerini söyledi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
