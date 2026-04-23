Nefise Seren Ay ile adada kaldı! Nagihan çılgına döndü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026 sezonunda ödül oyunu sonrası yaşanan gelişmeler yarışmaya damga vurdu. Nefise’nin ödüle gitmeyerek Seren Ay ile adada kalmayı tercih etmesi, yarışmacılar arasında büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Nefise’nin kararı özellikle Nagihan Karadere cephesinde sert bir tepkiye neden oldu. Ödül hakkının kullanılmaması sonrası yaşanan gerilim Nagihan’ın “Yazıklar olsun Nefise, artık arkadaşım bile değilsin” sözleriyle sonlandı.
Survivor 2026 Ünlüler takımı İngiltere büyük ödülünü kazandı. Yarışma sonrasında Nefise’ adada Seren Ay ile kalacağını açıkladı. Nefise’nin yaptığı açıklama Nagihan tarafından tepki ile karşılandı. Nagihan’ın dışarıda Nefise ile olan dostluğu Survivor 2026’da geçtiğimiz haftalarda Nefise tarafından bitmişti.
Nagihan, Nefise’nin açıklamalarından habersiz bir şekilde dostluklarının devam ettiğini düşünüyordu. Nagihan, Nefise’nin Seren Ay ile adada kalıp büyük ödüle gitmemesine tepki gösterdi. Survivor kraliçesinin yaptığı açıklamalar sonrasında Nefise ve Nagihan dostluğu bitti.
Nefise’nin büyük ödüle gitmeyip Seren Ay ile kalmasına Nagihan büyük tepki gösterdi. Büyük ödül sonrası adaya dönen yarışmacılar kendi aralarında durumu değerlendirdi. Nagihan, adada verdiği özel röportajda Nefise’ye sitem etti. Nagihan, “ Yazıklar olsun Nefise, seninle o kadar güzel arkadaşlığım, dostluğum vardı. Benim dostum böyle bir insanla dostluk kuruyorsa; benim değil dostum, benim arkadaşım dahil olamaz. Benim selamlaşacağım insan bile olamaz bu saatten sonra. “ sözlerini söyledi.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu