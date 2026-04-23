Survivor 2026 sezonunda ödül oyunu sonrası yaşanan gelişmeler yarışmaya damga vurdu. Nefise’nin ödüle gitmeyerek Seren Ay ile adada kalmayı tercih etmesi, yarışmacılar arasında büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Nefise’nin kararı özellikle Nagihan Karadere cephesinde sert bir tepkiye neden oldu. Ödül hakkının kullanılmaması sonrası yaşanan gerilim Nagihan’ın “Yazıklar olsun Nefise, artık arkadaşım bile değilsin” sözleriyle sonlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nefise Seren Ay ile adada kaldı! Nagihan çılgına döndü Survivor 2026'da ödül oyunu sonrası Nefise'nin Seren Ay ile adada kalma tercihi, Nagihan Karadere ile arasındaki dostluğun bitmesine neden oldu. Nefise, Ünlüler takımının kazandığı büyük ödülü kullanmayarak Seren Ay ile adada kalmayı tercih etti. Nefise'nin bu kararı, Nagihan Karadere tarafından sert tepkiyle karşılandı. Nagihan, Nefise'ye yönelik, “Yazıklar olsun Nefise, artık arkadaşım bile değilsin” şeklinde konuştu. Nagihan, daha önce Nefise'nin kendisiyle olan dostluğunu bitirmesinden habersiz olduğu ve dostluklarının devam ettiğini düşündüğü belirtildi.

NEFİSE SEREN AY İLE ADADA KALDI

Survivor 2026 Ünlüler takımı İngiltere büyük ödülünü kazandı. Yarışma sonrasında Nefise’ adada Seren Ay ile kalacağını açıkladı. Nefise’nin yaptığı açıklama Nagihan tarafından tepki ile karşılandı. Nagihan’ın dışarıda Nefise ile olan dostluğu Survivor 2026’da geçtiğimiz haftalarda Nefise tarafından bitmişti.

Nagihan, Nefise’nin açıklamalarından habersiz bir şekilde dostluklarının devam ettiğini düşünüyordu. Nagihan, Nefise’nin Seren Ay ile adada kalıp büyük ödüle gitmemesine tepki gösterdi. Survivor kraliçesinin yaptığı açıklamalar sonrasında Nefise ve Nagihan dostluğu bitti.

NAGİHAN’DAN “YAZIKLAR OLSUN NEFİSE”

Nefise’nin büyük ödüle gitmeyip Seren Ay ile kalmasına Nagihan büyük tepki gösterdi. Büyük ödül sonrası adaya dönen yarışmacılar kendi aralarında durumu değerlendirdi. Nagihan, adada verdiği özel röportajda Nefise’ye sitem etti. Nagihan, “ Yazıklar olsun Nefise, seninle o kadar güzel arkadaşlığım, dostluğum vardı. Benim dostum böyle bir insanla dostluk kuruyorsa; benim değil dostum, benim arkadaşım dahil olamaz. Benim selamlaşacağım insan bile olamaz bu saatten sonra. “ sözlerini söyledi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR