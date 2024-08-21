Nejat İşler, şarkıcı Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı! Sosyal medyanın diline düştü
Uçakta oyuncu Nejat İşler ile karşılaşan şarkıcı Ceylan, paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Shopu ve filtreyi biraz abartan Ceylan, Nejat İşler’i tanınmaz hale getirdi.
Son dönemde yaptırdığı estetik işlemlerle çok konuşulan şarkıcı Ceylan, uçakta karşılaştığı oyuncu Nejat İşler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Uçakta bol bol şarkı söylediklerini belirten Ceylan hem kendisine hem de Nejat İşler'e shop yapınca sosyal medyanın diline düştü.
CEYLAN, NEJAT İŞLER'İ TANINMAZ HALE GETİRDİ
Son dönemde sosyal medya hesabına yüklediği filtreli fotoğraflarıyla çok konuşulan Ceylan, bu sefer oyuncu Nejat İşler'i bu akıma dahil etti. Filtreli fotoğrafı "Uçaktan inene kadar şarkılar söyledik" diyen Ceylan, bolca filtre kullanmayı ihmal etmedi. 52 yaşındaki Nejat İşler, 20 yaşına inince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
CEYLAN VE NEJAT İŞLER'İN KARESİNE YORUM YAĞDI
Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Ceylan ve Nejat İşler'e "Filtreyi yine abartmış", "Bu ne suratları bembeyaz olmuş", "Ceylan'ın filtrelerinden Nejat İşler de nasibini aldı" gibi yorumlar yaptı.