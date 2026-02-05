Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Neşe Erberk'in acı günü! Annesi Gülşen Erberk hayatını kaybetti

1983 Türkiye, 1984 Avrupa Güzellik Kraliçesi Neşe Erberk sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Annesi Gülşen Erberk'i kaybeden Neşe Erberk, "Biricik annemizi kaybettik" dedi.

Neşe Erberk'in acı günü! Annesi Gülşen Erberk hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
12:26
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
12:29

Eski manken Neşe Erberk, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Açtığı eğitim kurumlarıyla çok konuşulan Neşe Erberk, acısını sosyal medyadan paylaştı.

NEŞE ERBERK'İN ANNE ACISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Neşe Erberk, "Biricik annemizi kaybettik... Abim Cengiz ile benim ana kraliçemiz... Torunlarının süslü pembesi ıṣıklara yürüdü... Onu yolculuğuna uğurlamak üzere cenazesi Cuma günü öğle namazında ( 13:20 ) Teṣvikiye camiinden kaldırılacaktır." dedi.

Neşe Erberk'in acı günü! Annesi Gülşen Erberk hayatını kaybetti

NEŞE ERBERK GEÇTİĞİMİZ AY GEÇİRDİĞİ AMELİYATLA KORKUTTU

Neşe Erberk doktorları ve hastane çalışanlarıyla çektirdiği fotoğraflarına; “Diz protezi ameliyatımı yaparak beni sağlığıma kavuşturan Prof. Dr. Aksel Seyahi’ye, Amerikan Hastanesi Ortopedi, Anestezi ve Fizik Terapi Servisi tüm doktor, hemşire, hastabakıcı, portör ve çalışanlarına şükran borcumu sunarım. Her birinizin ellerine, ruhuna, enerjisine sağlık. İyi ki varsınız." notunu düştü.

Neşe Erberk'in acı günü! Annesi Gülşen Erberk hayatını kaybetti

NEŞE ERBERK KİMDİR?

14 Ekim 1964 doğumlu Neşe Erberk, 1983 Türkiye Güzellik Kraliçesi ve 1984 Avrupa Güzellik Kraliçesi ünvanına sahip manken ve iş insanı. Katıldığı güzellik yarışmaları sonucu Türkiye Güzellik Kraliçesi ve Avrupa Güzellik Kraliçesi unvanını alan Erberk, 1987'de kendi adını taşıyan biri mankenlik ve fotomodel ajansı kurdu; 1997de model yetiştiren bir okul açtı.

#Magazin
