Neslihan Atagül oyunculuğunun yanı sıra yazarlığa da adım atarak dikkatleri üzerine çekti. İlk çocuk kitabı ‘Bu Evde Bir Afet Var’ ile okur karşısında çıkan Neslihan Atagül, yeni dizisiyle de setlere geri dönmeye hazırlanırken diğer bir yandan da bambaşka meslekle geri dönüyor. Setlere çıkmadan önceki radikal karar alan Neslihan Atagül, oğlu ile de hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

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HABERİN ÖZETİ Neslihan Atagül bambaşka bir meslekle geliyor! Setlere çıkmadan önceki radikal karar Neslihan Atagül, oyunculuk kariyerine devam ederken bir yandan da çocuk kitabı yazarlığına adım atıp yeni dizisi için hazırlık yapıyor. Neslihan Atagül, ilk çocuk kitabı ‘Bu Evde Bir Afet Var’ ile okur karşısına çıktı. Yeni dizisi ‘Kaderin Cilvesi’ ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Oğlu Aziz'in de kendisiyle birlikte setlere geldiğini ve setlerde ona özel bir yer ayrıldığını belirtti. Yeni çocuk kitabında meraklı yaramaz bir köpeğin hikayesi ele alınıyor.

NESLİHAN ATAGÜL BAMBAŞKA BİR MESLEKLE GELİYOR!

Kara Sevda ve Seferin Kızı gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü dizisiyle kariyerine yeni adım attı. Oyunculuğunu her daim geliştiren Neslihan Atagül, şimdilerde bambaşka bir meslekle geri dönüyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu’yla ilk çocuklarını kucaklarına alan Atagül, doğumdan sonra setlere ara vermişti.

Oğluyla vakit geçirmek isteyen Neslihan Atagül, doğumun ardından bir süre setlerden uzak kalan oyuncular arasında yerini aldı. Hayranları tarafından merakla takip edilen ünlü oyuncu Neslihan Atagül, katıldığı bir davette set hazırlıklarından söz etti.

‘Kaderin Cilvesi’ adlı projesiyle ekranlara geri dönenecek olan Neslihan Atagül, oğlu Aziz için yapılan yeniliklerden bahsetti. O anlar sosyal medyada gündem olurken yeni kitabının da konusu merak ediliyor.

SETLERE ÇIKMADAN ÖNCEKİ RADİKAL KARAR

Setlere çıkmadan aldığı bu radikal kararla birlikte oğlu Aziz’inde kendisiyle setlere geldiğini ifade etti. Set hazırlıklarından söz eden Neslihan Atagül, Aziz içinde özel bir yerin ayrıldığını ifade etti. Sette yapılan hazırlıkların sırasını ise gülümseten açıklamalarla anlatan Neslihan Atagül, sözleriyle de dikkat çekti.

“Önce onun yeri ayrıldı, sonra benim yerim oluşturuldu.” Diyen Neslihan Atagül, artık hayatında yeni olan her türlü proje de oğlu Aziz için de yer olduğunu ifade etti. Ayrıca güzel oyucu bu sefer de çocuk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkarken bir yandan da dizisi için hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni çocuk kitabında meraklı yaramaz bir köpeğin hikayesi ele alınıyor. Kitap’ta Afet’in yeni evini keşfetmesini ve ailesine alışmasını konu alıyor. Atagül’ün kaleme aldığı kitaba çizimlerde eşlik ediyor. Kitap görüntüsüyle de oldukça dikkat çekerken Afet’in eve gelişiyle değişen her türlü düzen meraklı bir köpeği çocuklara sevdiriyor.

Onedio’nun haberine göre oynadığı her yapımla adından sıklıkla söz ettiren Neslihan Atagül, zamanla ortaya çıkan bu fikrin kitaba dönüşmesinin kendisi için özel bir duygu olduğundan da söz ediyor.