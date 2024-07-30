Neslihan Atagül 'Hamileyim' dedi! Yeni başrol için arayış başladı

30 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:50

Yeni sezonda yeni dizi projesiyle anlaşma sağlayan Neslihan Atagül, hamile olduğunu öğrenmesiyle diziden ayrılma kararı aldı. Yaklaşık 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül'ün başrolünde yer alması planlanan İşgal Günlerinde Aşk dizisi için yeni başrol oyuncu arayışları başladı.

NESLİHAN ATAGÜL HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE PROJEDEN ÇEKİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan İşgal Günlerinde Aşk dizisi, 2025 yılı dizilerinin en merak edilen projelerinden biriydi. 1918 yılında geçen dizisinin senaristliğini Yılmaz Şahin üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturuyor. Dizide Binbaşı Ekrem ve Rus Vera’nın aşkı etrafında dönemin fotoğrafını etkileyici bir dille elle alacak. Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün hamile haberinin ardından diziye yeni bir kadın yıldız aranacak.

NESLHAN ATAGÜL BEBEK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Neslihan Atagül hamilelik fotoğrafını paylaşarak, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.