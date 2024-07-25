Neslihan Atagül, ilk kez küs olduğu babası hakkında konuştu

25 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:47

Neslihan Atagül'ün babası 2016 yılında 56 yaşında hayatını kaybetti. Babasıyla o dönem konuşmadığı iddia edilen Neslihan Atagül, ilk kez babası hakkında konuştu. Babasıyla arasının hiçbir zaman iyi olmadığını belirten oyuncu, "Herkesi, her şeyi affettim" dedi.

NESLİHAN ATAGÜL İLK KEZ BABASINI ANLATTI

Katıldığı programda babasını kaybetmeden önce dargın olduklarını belirten Neslihan Atagül, "Babamla bizim aramız pek iyi değildi. Çünkü o zamanlar böyle hakkımı aradığım, ‘neredeydin sen baba’ falan diye hesap sormak istediğim dönemimdeydim. Beklenen baba davranışları sergileyemiyor. Neden ailesine sahip çıkmamıştır acaba? Neden çocuklarını sevdiğini göstermemeyi tercih etmiştir? Bir yandan da çok ta yüzleşmeyi tercih etmiyordum ama babamla doğal olarak hakka göçtükten sonra şöyle bir şey hissettim. ‘Bunların bir önemi yok’. Ona kızgınlığımın, ona kırgınlığımın hiçbir önemi yok” diyerek yıllar sonra ilk kez babası hakkında konuştu.