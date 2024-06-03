Neslihan Atagül kararını verdi! Bambaşka role bürünecek

03 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:53

Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül, yeni bir projeyle ekrana geri dönüyor. Gelen teklifler arasında İşgal Günlerinde Aşk dizisini beğenen oyuncu, dönem dizisinde rol alacak.

NESLİHAN ATAGÜL KARARINI VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda 1918'de başlayan İşgal Günlerinde Aşk yapımına 'evet' diyen oyuncu, Rus Vera Gregoc rolünü oynayacak. Hazırlıkları devam eden diziyi “Muhteşem Yüzyıl”ın da aralarında olduğu birçok unutulmaz diziyi kaleme alan Yılmaz Şahin yazıyor.