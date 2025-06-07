Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile yeni paylaşım

Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğullarına Azizi adını veren çiftten yeni kare geldi.

NESLİHAN ATAGÜL, KURAL BOZMADI

32 yaşındaki Atagül, oğlu Aziz'in yeni karesini paylaştı. Oyuncu paylaşımına "Bayram şekeriniz bizden." notunu düştü. Neslihan Atagül, oğlunun yüzünü bu kez de göstermedi.

Atagül daha önceki açıklamalarında "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı. Kadir Doğulu ise babalık duygusuyla ilgili, “Tarifsiz bir duygu. Hiç tahmin ettiğim gibi değil. Göğsüne yattığında anlıyorsun, hiçbir tarif yanından bile geçemiyor. Her gün yeni bir sürpriz. Çocuğun ihtiyacı sevgi, şefkat ve doğru bir ortam. Eşim bunların hepsini sağlıyor. Ben de elimden gelen desteği veriyorum.” dedi.