Neslihan Atagül'ün gurur dolu anları! Aylarca beklemişti

11 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:27

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Neslihan Atagül son olarak Gecenin Ucunda dizisinde rol aldı. Ekrana bir süre ara veren oyuncu, kendini bahçe işlerine adadı.

NESLİHAN ATAGÜL EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALDI

Oyuncu Neslihan Atagül sosyal medya hesabından evinin bahçesine tohum ektiği anları geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Bahçesiyle bire bir ilgilenen Atagül, emeğinin karşılığını aldı. Bahçenin son halini takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, çektirdiği fotoğraflara "Gururlu" notunu düştü.

DÖNEM DİZİSİYLE EKRANA GERİ DÖNÜYOR

Uzun bir aranın ardından yeni dizisiyle ekrana dönecek Neslihan Atagül, dönem dizisinde rol alacak. İddialı dizi İşgal Günlerinde Aşk ile prensipte anlaşan oyuncu yapımda Rus Vera Gregov karakterini oynayacak.