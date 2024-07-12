Neslim Güngen ağlayarak adliyeye gitti! Tüm suçlamaları reddetti

12 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:10

Sosyal medyada Neslim Günden adıyla bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunan 45 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Neslim Güngen adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şüphelilerden Neslihan Güngen'in emniyetteki ifadesinde, yaptıkları iş ve işlemlerin şeffaf olduğunu savunduğu öğrenildi. Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" diyen Neslim Güngen adliyeye sevk edilirken yüzünü kapatmaya çalıştı ve gözyaşlarını tutamadı.

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüphelilerden Neslihan Güngen'in emniyetteki ifadesinde, yaptıkları iş ve işlemlerin şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun gelip denetleyebileceğini, vergi müfettişiyle de görüşmeyi sadece vergi dairesinde yaptıklarını, bunun dışında görüşmediklerini söylediği öğrenildi. Güngen'in güzellik merkezinde çalışanların ise ifadelerinde, sahte faturalar kesildiğini, ürünlerin sağlıksız olduğunu bilmelerine rağmen şüphelinin zorlamasıyla bu ürünlerin satışlarının yapıldığını söyledikleri belirtildi. İnanç Güngen'in de güzellik merkezinde kullanılan cihazların UTS kayıtlarının olmadığından kendisinin haberi olmadığını, bunlarla eşinin ilgilendiğini iddia ettiği kaydedildi. Şüpheli vergi müfettişinin de Neslihan Güngen'le kayıt dışı görüşme talebinde bulunmadığını söylediği öğrenildi.