Neslim Güngen koğuşunda 'hanımağa' oldu! Yaptığı hata pahalıya patladı

14 Ağustos 2024 17:38 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:47

Sosyal medyada Neslim Günden adıyla bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunan 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Dilan Polat gibi olmayacağım" diyen Neslim Güngen, koğuşta güçlü gözükmek için her yolu deniyor. Herkese yardım etmeye çalışan Neslim Güngen'in gizli görüşmesi de ortaya çıktı.

NESLİM GÜNGEN KOĞUŞUNDA HANIM AĞA OLDU

Yaklaşık olarak bir aydır tutuklu bulunan Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğinden bahseden Gazeteci Emrullah Erdinç, kanalında, fenomenin koğuşunda adeta 'hanımağa' olarak karşılandığını belirtti. Yemekleri beğendiğinde yiyen Güngen yemekleri beğenmediğinde ise karnını kantinden doyuruyor. Koğuşundaki 3 üniversite öğrencisine sahip çıkarak hesaplarına para yatıran Neslim Güngen, bu durumdan dolayı ise koğuşta "hanımağa" olarak görülüyor.

NESLİM GÜNGEN'İN PLANI SUYA DÜŞTÜ

Kızı Ecrin Aydın'dan telefon görülmesi yapan Neslim Güngen, kızıyla görüşmesini tamamladıktan sonra kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istedi ve o şahsa evdeki televizyonları satmasını istedi. Ancak telefon görüşmesinin dinlendiğinden habersiz olan Güngen, kuralın dışına çıktığı için uyarı aldı.