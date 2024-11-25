Nesrin Cavadzade, Buray'la şarkı söyledi! Kendiyle dalga geçmeyi de ihmal etmedi

25 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:59

Sandık Kokusu dizisinde oynadığı Ayça karakteriyle beğenilen oyuncu Nesrin Cavadzade, Buray ile düet yaptı. O anları sosyal medyada paylaşan nesrin Cavadzade, kendiyle

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Oyuncu Nesrin Cavadzade, şarkıcı Buray ile beraber Ajda Pekkan'a ait olan Son Yolcu şarkısını söyledi. Düete Nesrin Cavadzade'nin kedisi de eşlik etti.

NESRİN CAVADZADE VE BURAY'DAN DÜET

Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş gibi dizlerde rol alan Nesrin Cavadzade, Buray ile yaptığı düete, "Lokum bile saklandı" notunu düşerken, ikinci parça da ise İngilizce performansıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

İngilizce şarkısıyla da takipçilerinin karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, "Sonda beni knock out etmen arkadaşlığa sığar mı be " diyerek paylaştı.