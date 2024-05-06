Netflix, Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezon tarihini duyurdu

06 May 2024 04:31 - Güncelleme : 06 May 2024 04:32

Netflix'in Ege atmosferinde çekilen ve aile dizilimi konusunu merkeze alan dizisi Zeytin Ağacı iki yıl aradan sonra yeni sezonuyla yayınlanacak.

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği ve senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı yeni sezonda, başrolleri Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz gibi usta isimler paylaşıyor. Ayrıca, bu sezon Aytaç Şaşmaz da kadroya katılıyor.

11 Temmuz'da tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix'te yayınlanacak olan "Zeytin Ağacı", izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, ikinci sezonunda da Ayvalık'ın atmosferini, sıcacık hikayelerini ve etkileyici karakterlerini ekrana taşıyacak.

Netflix aboneleri, 11 Temmuz'da ikinci sezonu izleyebilecek.