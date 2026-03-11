Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Nevra Serezli, Hande Erçel'i göklere çıkardı! Serezli, oyunculuğuyla linç yiyen Hande Erçel'i Amerikan yıldızlarıyla bir tuttu

Selen Görgüzel'in programına misafir olan usta tiyatrocu Nevra Serezli, oyunculuk performansıyla linç yiyen Hande Erçel'i öve öve bitiremedi. Kendisini Amerikan Yıldızlarından farksız tutan Nevra Serezli'nin bu açıklamaları sosyal medyada abartılı bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nevra Serezli, Hande Erçel'i göklere çıkardı! Serezli, oyunculuğuyla linç yiyen Hande Erçel'i Amerikan yıldızlarıyla bir tuttu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 22:49

Dönemine damga vuran dizilerden olan 'Sihirli Annem' dizisinde 'Dudu Peri' rolüyle ekrana çıkan usta oyuncu Nevra Serezli, oyunculuğuyla eleştirilen Hande Erçel tartışmalarına son noktayı koydu. Gerek özel hayatı gerek de oyunculuk performansıyla magazin dünyasında ismi en çok geçen ünlülerden biri olan Hande Erçel'in oyunculuk kabiliyetini çok iyi bulduğunu söyleyen Nevra Serezl, genç ismi kınayanları sert eleştirdi.

NEVRA SEREZLİ'DEN HANDE ERÇEL'E DESTEK! OYUNCULUĞUYLA LİNÇ YİYEN ERÇEL'İ USTA OYUNCU SAVUNDU

Televizyon ekranlarında birçok popüler dizide rol alan Hande Erçel'in oyunculuğunu beğenmeyip alay konusu yapanlar için 81 yaşındaki ünlü isim Nevra Serezli'den sert bir çıkış geldi.

Nevra Serezli, Hande Erçel'i göklere çıkardı! Serezli, oyunculuğuyla linç yiyen Hande Erçel'i Amerikan yıldızlarıyla bir tuttu

Güzelliği karşısına ona bakmaya doyamadığını söyleyen Nevra Serezli, oyunculuğu iyi yapamamasına yönelik eleştiri yağan Hande Erçel için övgü dolu sözlerde bulundu.

NEVRA SEREZLİ HANDE ERÇEL'DE ÖVGÜYÜ ABARTTI! "BAKMALARA DOYAMIYORUM"

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Güneşin Kızları', 'Siyah İnci', 'Azize' gibi yapımlarda önemli karakterleri üstlenen güzel oyuncu Hande Erçel için yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu söyleyen Nevra Serezli, Erçel'in oyunculuğunu "Amerikan yıldızlarıyla" kıyasladı.

Nevra Serezli, Hande Erçel'i göklere çıkardı! Serezli, oyunculuğuyla linç yiyen Hande Erçel'i Amerikan yıldızlarıyla bir tuttu

Selen Görgüzel'in YouTube programında samimi açıklamalrda bulunan Nevra Serezli, genç meslektaşı Hande Erçel'e duyduğu hayranlıktan söz etti.

Hande Erçel'i hem çok güzel bulduğunu hem de oyunculuğunu profosyonel açıdan bakıldığında etkin olduğunun altını çizen usta tiyatrocu ve oyuncu Nevra Serezli, Erçel için şu ifadeleri kullandı:

Nevra Serezli, Hande Erçel'i göklere çıkardı! Serezli, oyunculuğuyla linç yiyen Hande Erçel'i Amerikan yıldızlarıyla bir tuttu

"Çok beğeniyorum. Bir kere bakmaya doyamıyorum. Ayrıca kıza haksızlık ediyorlar, hiç de kötü oynamıyor. O rol ne veriliyorsa ona, o rolü gayet güzel yerine getiriyor."

NEVRA SEREZLİ ERÇEL'İ AMERİKAN YILDIZLARIYLA BİR TUTTU

Ünlüler camiasında ve daha çok sosyal medya üzerinde Hande Erçel'e yönelik devam eden "oyunculuğu yetersiz" eleştirilerini doğru bulmadığını dile getiren Nevra Serezli, Erçel için,

Nevra Serezli, Hande Erçel'i göklere çıkardı! Serezli, oyunculuğuyla linç yiyen Hande Erçel'i Amerikan yıldızlarıyla bir tuttu

"Hep 'Burada da olmadı, şurada da gene oynamadı' falan diyorlar, hiç öyle düşünmüyorum. Gayet güzel. Amerikan yıldızları var aynı değerde, aynı romantik komedilerde oynayanlar... Onlardan arda kalır tarafı yok." diyerek genç oyuncuyu öve öve bitirmedi

Nevra Serezli, Hande Erçel'i göklere çıkardı! Serezli, oyunculuğuyla linç yiyen Hande Erçel'i Amerikan yıldızlarıyla bir tuttu

ETİKETLER
#Ekonomi
#petrol
#akaryakıt fiyatları
#enerji piyasası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.