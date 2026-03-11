Nevra Serezli, Hande Erçel'i göklere çıkardı! Serezli, oyunculuğuyla linç yiyen Hande Erçel'i Amerikan yıldızlarıyla bir tuttu

Dönemine damga vuran dizilerden olan 'Sihirli Annem' dizisinde 'Dudu Peri' rolüyle ekrana çıkan usta oyuncu Nevra Serezli, oyunculuğuyla eleştirilen Hande Erçel tartışmalarına son noktayı koydu. Gerek özel hayatı gerek de oyunculuk performansıyla magazin dünyasında ismi en çok geçen ünlülerden biri olan Hande Erçel'in oyunculuk kabiliyetini çok iyi bulduğunu söyleyen Nevra Serezl, genç ismi kınayanları sert eleştirdi.

NEVRA SEREZLİ'DEN HANDE ERÇEL'E DESTEK! OYUNCULUĞUYLA LİNÇ YİYEN ERÇEL'İ USTA OYUNCU SAVUNDU

Televizyon ekranlarında birçok popüler dizide rol alan Hande Erçel'in oyunculuğunu beğenmeyip alay konusu yapanlar için 81 yaşındaki ünlü isim Nevra Serezli'den sert bir çıkış geldi.

Güzelliği karşısına ona bakmaya doyamadığını söyleyen Nevra Serezli, oyunculuğu iyi yapamamasına yönelik eleştiri yağan Hande Erçel için övgü dolu sözlerde bulundu.

NEVRA SEREZLİ HANDE ERÇEL'DE ÖVGÜYÜ ABARTTI! "BAKMALARA DOYAMIYORUM"

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Güneşin Kızları', 'Siyah İnci', 'Azize' gibi yapımlarda önemli karakterleri üstlenen güzel oyuncu Hande Erçel için yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu söyleyen Nevra Serezli, Erçel'in oyunculuğunu "Amerikan yıldızlarıyla" kıyasladı.

Selen Görgüzel'in YouTube programında samimi açıklamalrda bulunan Nevra Serezli, genç meslektaşı Hande Erçel'e duyduğu hayranlıktan söz etti.

Hande Erçel'i hem çok güzel bulduğunu hem de oyunculuğunu profosyonel açıdan bakıldığında etkin olduğunun altını çizen usta tiyatrocu ve oyuncu Nevra Serezli, Erçel için şu ifadeleri kullandı:

"Çok beğeniyorum. Bir kere bakmaya doyamıyorum. Ayrıca kıza haksızlık ediyorlar, hiç de kötü oynamıyor. O rol ne veriliyorsa ona, o rolü gayet güzel yerine getiriyor."

NEVRA SEREZLİ ERÇEL'İ AMERİKAN YILDIZLARIYLA BİR TUTTU

Ünlüler camiasında ve daha çok sosyal medya üzerinde Hande Erçel'e yönelik devam eden "oyunculuğu yetersiz" eleştirilerini doğru bulmadığını dile getiren Nevra Serezli, Erçel için,

"Hep 'Burada da olmadı, şurada da gene oynamadı' falan diyorlar, hiç öyle düşünmüyorum. Gayet güzel. Amerikan yıldızları var aynı değerde, aynı romantik komedilerde oynayanlar... Onlardan arda kalır tarafı yok." diyerek genç oyuncuyu öve öve bitirmedi